Presidente Hernández busca mecanismo para consolidar deudas de maestros

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado ofreció este lunes una conferencia de prensa en la cual explicó que buscará el camino para consolidar las deudas de los maestros, a los que considera un sector fuertemente golpeado por el excesivo endeudamiento.

"Una maestra me decía el sábado que le salían libre únicamente 11 lempiras, esa maestra recibe 11 lempiras cada mes. Algunos tienen hasta tres deducciones en diferentes colegios. El tema aquí es el endeudamiento", dijo el presidente Hernández.

El mandatario agregó: "Podemos liberar hasta el 20 % de su salario, mediante un esquema de consolidación de deudas".

La pretensión del presidente es que cada maestro pueda acceder a una plataforma y ubicar dónde está su dinero.

Hernández dijo que recibió un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en la que se extrajo un dato que revela que el 40% de los docentes recibe entre 0 a 2,000 lempiras, el 8% entre 2,001 a 5,000. Significa entonces que casi el 50% de los docentes recibe menos de 5,000 lempiras por mes.

"Al ver la particularidad del gremio magisterial es impactante... deberían ser ellos mismos los que nos den esa información. Queremos ayudarles a ellos", sostuvo.

El mandatario dijo que se abrió una página en Facebook que se llama "Los profesores opinan" para que los docentes tengan comunicación con nosotros. El docente se podrá comunicar con nosotros de forma privada y opinar".

Hernández dice que "no es posible que la mitad de los docentes, casi 60 mil de ellos, solo cuenten con 5 mil lempiras para sobrevivir".

En cuanto a las protestas por los decretos PCM, el mandatario dijo que ayer se derogaron y añadió una anécdota: "Una enfermera me dijo: cómo se puede tomar la decisión de no atender a un ser humano que está sufriendo de dolor, en mí no cabe".

"Decidimos suspender la aplicación de los famosos PCM que estaban en discusión. Un PCM se deroga con el mismo mecanismo. La publicación ya salió. Este tema (las protestas) tiene que ver con la precariedad del ingreso que reciben neto los docentes", explicó.

Para finalizar, el líder del Ejecutivo retomó su mensaje inicial: "Quiero compartir algo, quisiera que me ayudaran a poder comunicar lo que hemos encontrado, que el docente de base pueda encontrar un mecanismo de solución a un camino muy duro".

