Alertan a migrantes no viajar a México por políticas de EEUU

Tegucigalpa, Honduras.



Ante la criminalización que las autoridades federales y migratorias están haciendo contra hombres, mujeres y niños migrantes, la organización Pueblos Sin Fronteras recomienda evitar viajar a México.



Piden precaución porque las condiciones no son las mejores para los indocumentados. La organización informó a LA PRENSA que hay cierres de entradas en Chiapas, que se han redoblado los cordones de seguridad, que no hay apoyo con alimentos ni agua y que lo que más les preocupa es el incremento de secuestros en Veracruz.

“Hay más de 17 retenes solo en Chiapas, adonde los policías federales están deteniendo y deportando a los migrantes. México está apoyando a Estados Unidos para detener la oleada de centroamericanos que están llegando. Las políticas están más duras y por eso recomendamos que tengan precaución, que eviten viajar porque si vienen vivirán un infierno”, explicó Irineo Mujica, de Pueblos sin Fronteras.



Solo en marzo de este año, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigoh) reportó que fueron deportados 8,523 hondureños. Las medidas que toma el Instituto Nacional de Migración (INM), en México, cierra los espacios a los migrantes, y pese a esto se rumora que el miércoles sale una nueva caravana.

Medidas



Mapastepec, en el estado de Chiapas, se ha convertido en un poblado “blindado”.



Patrullas, agentes federales y de Migración se apostan en los pasos por donde transitan los migrantes. Toda la fuerza del estado forma un cordón de seguridad para detener a los migrantes. Aquí no importa si son niños o si son mujeres, a todos los persiguen para deportarlos.



“Se deben respetar los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes. La amenaza de Donald Trump genera estas acciones en contra de los migrantes. Son ellos los que sufren con las medidas y hay que decirlo claramente, Estados Unidos es el responsable de la descomposición en Centroamérica”, refirió Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes en México.



Entre los centroamericanos reina el temor, sus refugios son las Casas del Migrante, las que desde octubre de 2018 están al tope. “La Casa del Migrante en San Luis Potosí está muy llena y no tenemos ropa de hombre ni artículos de higiene personal ni medicamentos. Necesitamos apoyo para soportar este ritmo de exigencia”, explicó Rolando Maldonado Salas, director de la Casa del Migrante.



Pueblos Sin Fronteras insiste ante el panorama nada halagador que las autoridades están dando en México claman a los migrantes a detener su viaje a este país mientras no se den las condiciones que garanticen su seguridad. “La situación es compleja, difícil y no queremos que los migrantes sufran más en el recorrido”, dijo Mujica.