Todo está listo para la gran fiesta de la solidaridad

Tegucigalpa, Honduras.



Tan solo falta un día para que los hondureños muestren su solidaridad.



La Teletón 2018, la gran jornada de solidaridad que es capaz de unir los corazones catrachos, arranca mañana a las 10:00 de la mañana con una misa de acción de gracias para encomendar a Dios la realización del evento.



El acto religioso se llevará a cabo en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón (Crit) de la capital.



Posteriormente, a las 9:00 pm, comienzan las 27 horas de amor y solidaridad continuas. La sede que albergará la realización del evento Teletón 2018 será una vez más el Instituto Salesiano San Miguel, que en los últimos años se ha convertido en su casa. En el escenario estarán presentes artistas nacionales e internacionales.



Habrá espectáculo para niños, adolescentes y adultos.



El pueblo hondureño puede donar a la noble causa desde un lempira hasta lo que la voluntad desee, no existen límites.



El evento finalizará el sábado a las 12:00 de la medianoche y a esa hora se proyecta haber llegado a la meta gracias a la colaboración del pueblo.



Las autoridades de la Fundación Teletón propusieron como meta para este año recaudar 60 millones de lempiras. Sin embargo, las personas no deben esperar que comience el evento para comenzar a donar. La población puede donar directamente al adquirir un producto en el que no solo obtiene un bien, sino que apoya a alguien que lucha a diario por recuperarse de su discapacidad.