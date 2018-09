Viral: Padre que anduvo a pie pidiendo "likes" para su hija conmueve a Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

No sabía usar Facebook y en la escuela de su hija hicieron un concurso de belleza en el cual la ganadora sería la que obtuviera más "likes". Para él esto era un problema pues no tenía ni siquera un celular para hacer publicaciones en la red social. Pero este hombre, no se quedó con los brazos cruzados viendo cómo su hija Linsey Aguilar perdía.

Este padre de familia, que labora en una llantera, quería que su hija ganara sí o sí este concurso de belleza de la escuela Centro Educativo El Verbo MCM, por lo que fue a un restaurante cercano a su lugar de trabajo y les contó que no tenía un celular y tampoco tenía dinero para hacer publicaciones en Facebook. Pero traía una hoja, con indicaciones escritas a mano, en donde pedía colaboración.

-"Ando solicitando ayuda, pero no es monetaria", dijo este padre, identificado como Ewduin Edilberto Aguilar.

Si quieres apoyarlo con tu "Me Gusta", ingresa al siguiente enlace. FOTO DE LINSEY AGUILAR



Los dueños del restaurante expresaron: "Nos comprometimos a compartir esta imagen con ustedes para apoyarlo y para recordarles que los padres y madres hacen cosas ‘imposibles’ por ver felices a sus hijos".

Harturo Chinchilla, quien ayudó al padre de familia redactando y publicando su hoja, espera que muchos hondureños "puedan ayudarlo también a él para dibujar una sonrisa en su niña".

La nota escrita por Edilberto Aguilar.

Edilberto Aguilar prosiguió pidiendo ayuda mediante una serie de indicaciones que escribió en un pedazo de hoja de papel en la que señala paso a paso cómo votar por su pequeña, la señorita Linsey Aguilar.



Estas fueron las indicaciones del padre:

Buscar la página en Facebook del Centro Educativo Verbo M.C.M

Después darle like a la página Verbo

Después buscar Señorita Facebook 2018

Después buscar la foto de Linsey Aguilar

Después de buscar la foto de Linsey Aguilar, darle like.

Si hacemos memoria, sobre todo los que cursamos la educación secundaria en aquellos tiempos sin redes sociales, antes, los concursos de bellezas en las escuelas se definían por la cantidad de dinero que se depositaba en una cajita de cartón. Después contaban el dinero y la que tenía más ganaba el concurso.



En aquellas épocas los padres de familia salían barrio por barrio a pedir dinero para que sus hijas ganaran los concursos de belleza, ahora, parece que la situación ha cambiado. Hoy en día el triunfo se define por la que tenga más "Me Gusta" en el mundo virtual Facebook.



La joven aventaja a las demás participantes por más de 31 mil votos, contra únicamente un promedio de 800 que tienen las otras.



A menos de que los padres de las otras jóvenes hagan algo similar al padre de Linsey, la jovencita de esta historia será coronada como la ganadora.