Ebal Díaz: Presidente Hernández "sancionará decreto de amnistía tributaria"

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández “sancionará el decreto de amnistía tributaria”, luego que el Congreso Nacional apruebe una interpretación a ciertas normas.

Este decreto permitirá que los hondureños puedan pagar sin recargos o multas deudas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), impuestos aduaneros, municipales y vehicular. El beneficio entrará en vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

Ver además: Cuatro muertos deja accidente en la carretera entre El Progreso y Tela

Así lo anunció el ministro de la presidencia, Ebal Díaz, tras indicar que anoche “llegamos a un acuerdo preliminar con los diputados del Congreso viendo la redacción y cómo podíamos solucionar este impasse”.



“Entonces acordamos que mediante un mecanismo de interpretación de algunos artículos de otros decretos, podemos salvar el decreto legislativo que está en este momento en la Presidencia para sanción del mandatario”, sostuvo.



“Hemos informado de los acuerdos al señor Presidente y entonces con esta salida diríamos que no estaría el Presidente de la República vetando parcialmente ese decreto que contiene las amnistías”, sostuvo.



“Así que de esa forma estaríamos solventando este tema, los asuntos complejos eran de carácter tributario relacionados con la amnistía tributaria”, señaló.



Según el Servicio de Administración de Rentas (SAR) con esa redacción habría una pérdida de L.600 millones, afirmó el funcionario.



Normas



“Pero acordamos que con la interpretación que haría el Congreso Nacional de otras normas y que probablemente esta semana lo pueda sacar, ya estaría listo para que el Presidente lo pueda sancionar y mandar a publicar este decreto”, agregó Díaz.



El asunto tiene que ver con la amnistía relacionada con la declaración de impuestos, especialmente con la liquidación a favor del tesoro nacional del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y otros conceptos declarativos, agregó el funcionario.



De modo que se trata de un asunto de carácter tributario y no contiene otra clase de elementos que justifiquen un veto, aclaró Díaz.



Este decreto no sólo contiene amnistía tributaria y aduanera, sino que permitirá que quienes tienen vehículo con nacionalidad de otro país, lo puedan nacionalizar aquí, enterando L.10, 000 especialmente los vehículos usados por el sector cafetalero como los 22R, finalizó.

impuesto sobre la renta