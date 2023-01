Un “enero abstemio” podría ayudar a mejorar su salud y economía

REDACCIÓN. Tener un “enero abstemio”, es decir, renunciar al alcohol durante el primer mes del año es tendencia. Y no es mala idea, según un consejero de rehabilitación de las drogas y el alcohol de la Clínica Cleveland, en Ohio.

No consumir alcohol puede tener muchos beneficios para la salud, aseguró Alan Berki, desde dormir mejor y tener más tiempo para otros pasatiempos hasta ahorrar dinero.

“La condición de su piel, el aumento en el nivel de energía que tiene, y si no reemplaza el alcohol con caramelos o dulces (porque quizá comiencen a antojársele un poco más si deja de beber), sin duda perderá peso”, aseguró Berki.

PRECAUCIONES

Berki advirtió que hay un grupo que no debería participar. Los bebedores empedernidos deben hablar primero con el médico, porque los síntomas de abstinencia pueden ser incómodos, e incluso letales.

Para los que no son bebedores empedernidos, sugirió Berki, esta época podría ser una buena oportunidad para reflexionar sobre sus hábitos y escribir algunos objetivos.

Cuando no renuncien al alcohol, los hombres no deben consumir más de dos copas y las mujeres no más de una copa en los días en que consuman alcohol, según las directrices dietéticas del gobierno para los estadounidenses.

ABSTINENCIA

Asegúrese de contar con el respaldo social y evitar las tentaciones, añadió Berki en un comunicado de prensa de la clínica.

“Lo principal que debe hacer si va a intentar tener un enero abstemio y de verdad no quiere beber, es evitar las situaciones, así que si es posible no vaya a bares ni clubes nocturnos, ni vaya a fiestas donde vaya a haber un gran consumo de alcohol”, aconsejó.

ESTILO DE VIDA

Evite a las personas con las que normalmente bebería o los lugares donde lo haría, planee actividades que disfrute y que no impliquen beber, mantenga el alcohol fuera de su hogar, hable con alguien de confianza cuando tenga ganas de beber y piense en una manera amable, pero firme para negarse.