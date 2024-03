Supere el calor con alimentos hidratantes

Mantenerse hidratado puede ayudarle a vivir una vida más larga y saludable. Pero no todos estamos hechos para beber múltiples vasos de agua a lo largo del día.

Los expertos en salud dicen que eso no es un problema. Los fluidos son importantes, pero la hidratación no proviene solamente de una botella o del grifo. De hecho, al menos el 19% de la ingesta de agua de un adulto, por lo general, viene de alimentos ricos en agua. Y no son difíciles de encontrar.

Hidratación.

“Muchos alimentos tienen un alto contenido de agua, especialmente las frutas y las verduras”, dijo Penny KrisEtherton, quien ocupa el puesto Evan Pugh University Professor de Ciencias Nutricionales en Penn State University, en University Park, Pensilvania.

“Comer esos alimentos es una forma de ayudar a mantener un buen nivel de hidratación”.

Importancia.

Aunque no tiene calorías, el agua juega un papel vital en la buena salud de las personas. Previene la deshidratación, ayuda a eliminar del cuerpo productos residuales, lubrica las articulaciones, protege la médula espinal, ayuda a mantener la temperatura corporal dentro de un rango normal, contribuye al control del peso corporal y a reducir calorías cuando sustituye a bebidas endulzadas como refrescos o té helado.

Es por eso que la Academia Nacional de Medicina recomienda que los hombres consuman 13 vasos de 8 onzas de agua al día y que las mujeres consuman nueve, o más si están embarazadas o amamantando.