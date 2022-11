Conozca los mitos y verdades de la vasectomía

“Durante la vasectomía se cortan o bloquean los pequeños conductos del escroto que transportan los espermatozoides con el fin de que estos no puedan salir del miembro masculino”, explica el urólogo Javier Flores.

El objetivo de la vasectomía es permanente y usualmente no se puede revertir, por eso se debe hacer solo si está completamente seguro de no querer tener hijos.

PROCESO

Según el experto, la vasectomía es un procedimiento que tiene una efectividad muy alta para prevenir los embarazos; además, es rápido y el paciente puede regresar a su casa el mismo día.

Por otro lado, explica que al bloquear o cortar cada conducto deferente, los espermatozoides ya no puedan llegar al semen y, por lo tanto, se quedan en los testículos para ser absorbidos.

No obstante, el resultado no es inmediato, se debe esperar al menos tres meses para que inicie la efectividad. Cabe mencionar que no varía la cantidad de líquido que su cuerpo produce.