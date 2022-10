El cannabis se ha convertido en una aliado común para la salud

CIUDAD DE MÉXICO.-Varios estudios enfatizan el rol del sistema endocannabinoide en el mantenimiento de funciones como el estado de ánimo, el sueño y la regulación de los ciclos circadianos, explica la American Sleep Association.

El cannabidiol (CBD) interactúa con receptores que afectan el ciclo del sueño y la vigilia y, por ende, podría ser útil para combatir el insomnio y la ansiedad; establece el organismo. Además, a diferencia del tetrahidrocannabinol (THC), no tiene un efecto psicotrópico, lo que ha expandido su uso para hacer frente a distintos trastornos del sueño.

Según el Reporte Mundial de Drogas 2022 de la ONU, el consumo del cannabis está al alza, con incrementos al año de hasta 23 por ciento. Especialistas sugieren tomar esto con precaución. Y es que, el CBD no es un tratamiento para el insomnio aprobado aún por alguna instancia oficial, como la Cofepris, señala Guadalupe Terán, presidenta de la Sociedad Mexicana del Sueño.

“El CBD tiene una acción directa en nuestro cerebro debido a que éste tiene receptores de cannabinoides, y al entrar a nuestro organismo, hay diferentes reacciones”, explica la coordinadora de investigación del Centro del Sueño y Neurociencias.

”Aunque en estudios animales se ha registrado que su ingesta sí induce a un sueño reparador, es complicado trasladar estos resultados a los seres humanos”.

En esto coincide Yoaly Arana Lechuga, responsable de la Clínica del Sueño de la UAM, pues indica que el desarrollo de los estudios clínicos y preclínicos aún no brindan la información suficiente para que su ingesta pueda considerarse confiable.De acuerdo con la psicóloga, actualmente hay un “uso indiscriminado de CBD” y su automedicación, similar a lo ocurrido anteriormente con medicamentos como la melatonina.”Lo usa cualquier persona que está durmiendo mal sin importar el origen de su insomnio. El problema es que cuando una sustancia se empieza a popularizar, la gente decide tomarla sin más y no a todos les va a funcionar”, dice. “Inclusive en aquellos que tengan ansiedad asociada al insomnio tampoco debería ser el tratamiento de primera elección”, anota Yoaly, “el insomnio podría disminuir en el primer mes de uso, pero después, en algunos, pierde efectividad”.Otro factor que Terán comenta es que, en el País, hay venta de CBD sin garantía de qué tan puro es o qué tanto THC contiene. Lo que refuerza la importancia de buscar ayuda especializada. “Sabemos que justamente puede tener un efecto inductor de sueño, pero, por ejemplo, si se usa de manera prolongada, tal vez el paciente empiece a tener un sueño más superficial”.Para Anara, el no abordar ni supervisar correctamente un trastorno puede afectar funciones relacionadas con la zona prefrontal del cerebro, que tienen que ver con el control de impulsos, la atención y memoria.”A mediano plazo, tener cualquier trastorno que no resolvamos incrementa el riesgo de padecer enfermedades inmunológicas, neurológicas, psiquiátricas, y de salud mental, como la depresión”, indica la egresada de la UNAM.

Otras solucionesUna tercera parte de los mexicanos padece un trastorno del sueño, de ellos, un 35 por ciento sufre insomnio, alertan datos del Instituto de Medicina Integral de Sueño. Este diagnóstico es multifactorial, lo mismo lo causa la herencia genética, la edad o la historia clínica que el vivir cambios hormonales o los problemas personales, incluyendo los que sigue dejando la pandemia por Covid-19.Es importante atender el problema de raíz con una terapia con la que el médico ayuda al paciente a corregir sus hábitos y pensamientos que alteran la percepción del trastorno y del dormir, sugiere Arana.”Lo que se tiene que hacer es ir a una clínica especializada de medicina del sueño, recibir una valoración y, tal vez, un estudio polisomnográfico con el que se registra la actividad eléctrica cerebral, respiratoria, cardiaca y muscular”, establece.Terán agrega que, aun cuando se apueste por el uso de fármacos, debe partirse un tratamiento de uno a tres meses, siempre acompañándolos de otras medidas conductuales.”Es una realidad que el aumento en los casos de insomnio significa que estamos frente a un problema de salud pública, y las personas no deben automedicarse si no sabemos qué es lo que está generando el insomnio”, señala.

Acciones diarias

+ Fija horarios regulares para dormir y despertar.

+ Evita el uso de aparatos electrónicos antes de dormir.

+ En las cuatro horas previas no consumas alcohol, café, te verde o negro, refrescos o bebidas azucaradas.

}+ Haz ejercicio con regularidad, pero no antes de acostarte.

+ Evita tomar siestas durante el día; o, de hacerlo, que no excedan los 30 minutos.

+ Intenta no permanecer mucho tiempo en la cama durante el día porque aumenta la ansiedad y estrés.