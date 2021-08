Vacunados deben hacerse prueba tras exponerse a la covid incluso sin síntomas  

The New York Times.



Las personas que estén vacunadas del todo contra la covid-19 deben hacerse una prueba del virus si entran en contacto con personas infectadas, tengan síntomas o no, según unas directrices actualizadas sobre las pruebas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.



Antes, la agencia había dicho que las personas vacunadas del todo no tenían que hacerse la prueba tras la exposición al virus a menos que tuvieran síntomas, informó The New York Times.



Las personas vacunadas del todo también deben utilizar una máscara en los espacios públicos bajo techo tras la exposición, afirmó la agencia. Deben hacerse la prueba de tres a cinco días después. Si los resultados son negativos, pueden dejar de usar máscaras en interiores. Si los resultados son positivos, deben aislarse en casa durante 10 días, señalan las directrices.



La nueva directriz sobre las pruebas se publicó la pasada semana, el mismo día que los CDC publicaron unas nuevas directrices sobre las máscaras que recomiendan que las personas vacunadas del todo usen una máscara en interiores si viven en un área con una transmisión alta.



La agencia también recomendó que las personas vacunadas que tengan un contacto cercano con personas sin vacunar, lo que incluye a los niños menores de 12 años, piensen en usar máscaras en los espacios públicos bajo techo independientemente de las tasas de transmisión en la comunidad local. En un cambio, la agencia también recomendó el uso universal de máscaras en las escuelas.



"Nuestras orientaciones actualizadas recomiendan que las personas vacunadas se hagan la prueba al exponerse, sin importar los síntomas", declaró al Times la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC. "Las pruebas están muy disponibles".



Aunque las personas vacunadas del todo pueden de cualquier forma infectarse, las personas con estas infecciones "postvacunación" tienden a presentar unos síntomas leves, o ningún síntoma, porque las vacunas proveen una fuerte protección, según el Times.