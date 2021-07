¡Alto! No más estigma a quienes sufren de depresión

San Pedro Sula, Honduras.



A la visión “frívola” que se tiene de las personas que sufren de depresión debe ponérsele un freno, pues muchos hondureños saben que tienen un problema; pero no buscan ayuda oportuna por miedo a ser señalados.



La crisis del coronavirus ha provocado que los casos de depresión hayan aumentado en un 30%, esto debido al confinamiento, la inestabilidad económica, desempleo, las dificultades en la transición trabajo-casa, problemas con la pareja y la pérdida de un ser querido, entre otras causas.

Pero hay buenas noticias, un grupo de especialistas en salud mental, entre psicólogos y psiquiatras hondureños, creó un programa de asistencia virtual llamado Ver el Sol para atender a personas con depresión a nivel nacional de forma gratuita. Quienes necesiten consulta médica podrán escribir a la página de Facebook o Instagram @VerlElSolHn para agendar citas, vía Zoom, videollamadas o presenciales, según lo considere el profesional.

“Ver el sol” también se llama la canción oficial de la campaña “Unidos por la depresión”. Está inspirada en relatos de personas que padecieron depresión aguda y que decidieron compartirlo a fin de ayudar a otros.

Además de algunas organizaciones, el artista Daniel Ochoa, quien se ha identificado con este tipo de personas, lanzó una canción basada en testimonios de quienes en silencio están deprimidos y a la vez castigados por el estigma de una sociedad que aún no comprende la magnitud de este trastorno.

Un gran aporte Si quiere escuchar el tema del cantante nacional Daniel Ochoa ingrese a www.facebook.com/danielochoahn.

“En este tiempo de pandemia me dije ‘tengo el tiempo, voy a buscar ayuda para la ansiedad’, y me siento superbién, feliz y recomiendo a cualquier persona a buscar ayuda profesional, es una decisión sabia”, dice Ochoa.

Daniela Reyes, psicóloga y miembro del grupo de expertos en salud mental, expresó: “Estamos conscientes del problema, yo trabajé en el Catarino Rivas y vi tantos casos; pero la gente no busca ayuda porque hay mucho tabú. Entonces nos reunimos varios profesionales para ver qué hacemos por estas personas, además, acabar con el estigma, por ello decidimos que aportaríamos nuestro granito de arena brindándoles asistencia gratuita”.

Si conoce a alguien con depresión no lo discrimine, mejor tiéndale su mano.





Preocupante



Según estadísticas presentadas por los profesionales, previo a la pandemia, en Honduras se registraba un suicidio cada 22 horas, alcanzando una cifra de 11.4 por cada 100,000 habitantes, pues una depresión severa puede llevar a una persona a estos extremos.



“Al existir ayuda profesional a un clic de distancia, se espera incentivar a las personas que padecen de depresión a buscar asistencia y así reducir los casos de suicidios a nivel nacional”, expresan.

Karla Serrano, especialista en psiquiatría, dice que el perfil de una persona con depresión es muy variable, puede ser de ligera hasta muy grave.



“Ellos pueden experimentar tristeza; no toda la depresión va a dar tristeza. Otro síntoma es la anedonia, que es no sentir placer por lo que usualmente les gustaba. Puede haber sentimientos de desesperanza, baja autoestima, dolores musculares, cefalea, además de fatiga, ansiedad diversa, como mucha preocupación, taquicardia, sudoración, puede ser desde una ligera disminución discapacitante en la funcionalidad global, que puede ser tanto en la parte social, familiar, del trabajo, hasta llegar a la hospitalización”.



“Un paciente que presenta un síndrome que se llama catatonia, que es una depresión muy grave, puede llegar a la psicosis, a no comer e incluso puede requerir una sonda nasogástrica y se pueden deshidratar”, expresa.



La psiquiatra manifiesta que la ansiedad y la depresión son síndromes que a nivel de neurotransmisores están interrelacionados, casi siempre un paciente que presenta un cuadro de ansiedad tendrá sintomas depresivos y viceversa por la serotonina, dopamina, adrenalina.



Qué hacer



El tratamiento de una persona con depresión dependerá del grado en que esté, pues según la guía clínica de enfermedades mentales una depresión ligera puede ser tratada con sicoterapia; una moderada, además con fármacos. La sicoterapia es un tratamiento que se da en algunas enfermedades, en especial nerviosas y mentales, y que consiste en la aplicación de determinados procedimientos psíquicos o psicológicos, sobre todo quienes tienen problemas de personalidad.



Una de las recomendaciones es hacer ejercicio, ayuda mucho a quienes tienen una depresión ligera. “Se recomiendan cambios de estilo de vida, el yoga, también cambios en la dieta, la gen del sueño; o sea, tener horarios para dormir el tiempo suficiente”.





Hágalo

- No se aísle. Si tiene una enfermedad mental es posible que no quiera decírselo a nadie. Su familia y amigos pueden ofrecerle apoyo y la comprensión que usted necesita.



- No deje que el estigma le haga dudar y le cause vergüenza. Es posible que crea que su afección es un signo de debilidad o que debería poder controlarla sin ayuda. Infórmese de su afección.



- Sométase a tratamiento. Puede estar reacio a admitir que necesita ayuda médica. No permita que el miedo a ser etiquetado con una enfermedad mental le impida buscar ayuda.