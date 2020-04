Protéjase de la depresión durante la pandemia de coronavirus

The New York Times.



No hay ninguna duda: quedarse en casa, preocupado sobre el trabajo y las finanzas, es una receta para la depresión durante la pandemia del coronavirus.



Pero una experta ofrece algunos consejos sobre cómo mantener una buena salud mental durante esta difícil época.



"La situación actual hace que muchos nos sintamos desamparados, temerosos y sin rumbo", señaló la doctora Donna Anthony, directora médica del Hospital de Gracie Square, en la ciudad de Nueva York.

"Para superar esta crisis, es importante reconocer esos sentimientos y gestionar de forma proactiva el estrés, mantener la salud, y encontrar formas de salir adelante cuando las cosas parezcan más oscuras. No sabemos cuándo nuestras vidas volverán a algo que se parezca a la normalidad, pero mientras tanto, hay medidas que podemos tomar para lograr sentirnos mejor", aseguró Anthony en un comunicado de prensa del hospital.

Las personas que ya sufrían de depresión y ansiedad quizá tengan incluso más dificultades ahora, e incluso las que no se han enfrentado a esos problemas de salud mental podrían sentirse ansiosas, asustadas y solas. Dé un paso atrás y examine sus sentimientos, sugirió Anthony.

Tranquila: conserve la calma y tome medidas

-No se juzgue y sea compasivo consigo mismo. Distráigase de los pensamientos negativos. Si está aburrido, haga algo. Si se siente solo o asustado, llame a un amigo.



-Su cuerpo es más capaz de combatir el estrés si usted lo cuida.

Consuma comidas saludables y bien equilibradas, y descanse y duerma lo suficiente.

-No intente aliviar el estrés automedicándose con fármacos o drogas, alcohol o conductas compulsivas, por ejemplo comiendo, aconsejó Anthony.



-Mantener sus rutinas diarias puede ayudarlo a sentir que está en control de su vida, añadió.

-Levántese a la misma hora todos los días, dúchese, vístase y haga algo de ejercicio: si no puede salir, camine por la casa.

-Estructurar su día es particularmente importante si no está trabajando. Si trabaja desde casa, asegúrese de hacer pausas.



-Dedique tiempo a sus pasatiempos y a otros intereses, busque respaldo social, y relájese a través de la meditación, la respiración, los masajes, escuchando o tocando música, cantando y creando arte.



Las noticias pueden ser particularmente estresantes, así que fije unos límites respecto a qué tantas noticias consume, e intente obtenerlas de fuentes reputadas, aconsejó Anthony.