¿Se vacunó? Siga cuidándose porque aún existen riesgos

Si a usted o un familiar ya le aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 porque es del área de la salud, vive fuera del país o viajó al extranjero y cree que debe minimizar las medidas de bioseguridad, está equivocado.



Se siente confiado de salir de su casa, donde vive casi en completo confinamiento, para abrazar y besar a sus hijos y nietos, pero ¿será seguro?



No, recuerde que apenas un pequeño porcentaje de la población, especialmente en Honduras, ha recibido la inmunización, por lo que es importante seguir con las medidas para evitar contagios, aconsejan especialistas.

Quienes ya recibieron la vacuna, ¿qué pueden hacer y cómo deben cuidarse? Y quienes los rodean, ¿cuál es la manera no riesgosa de convivir con ellos? La protección no es inmediata.



Las vacunas que son de dos dosis, el pico máximo de beneficio viene a las dos semanas de la segunda dosis”, explicó Javier Ramos, profesor de Infectología del Hospital Universitario de México.

No se relaje



La gente no debe relajar sus medidas de prevención inmediatamente después de que les ponen la vacuna, ya que no es algo mágico, no da la protección inmediata”.



Existen casos en los que las personas reciben la dosis cuando ya tienen el coronavirus en período de preincubación en su organismo, dice Ramos, entonces la vacuna no tendrá tiempo de brindar su protección.



Además, ante las nuevas variantes del virus cada vacuna tiene diferente efectividad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que los científicos aún están estudiando las variantes y la efectividad de la inmunización.



Tras dos o tres semanas de recibir la segunda dosis, las personas vacunadas pueden tener reunión con máximo de 10 personas, todas ya inmunizadas.



El CDC señala en su sitio que las personas vacunadas pueden reunirse con otras que también lo estén en espacios cerrados y sin necesidad de cubrebocas.



“Las que no son recomendables son las reuniones de más de 20 personas, puede haber quienes aseguran estar vacunadas y no lo estén”.

Siga tomando las medida de bioseguridad. La mascarilla, el distanciamiento y lavado de manos son sus mejores armas.





Evite viajar



Aunque se hayan cumplido las dos semanas tras la segunda dosis, lo ideal es no realizar viajes, coinciden expertos.



En su artículo “When you’ve been fully vaccinated. How to protect yourself and others”, el CDC aconseja a quienes ya se vacunaron no hacer viajes nacionales ni internacionales.



“Una persona que el fin de semana recibió la vacuna, que piense: ‘Ya me voy a ir a la playa’, pues no es lo correcto, porque hay actividad de la enfermedad a nivel comunitario en forma importante”, indicó Ramos.





Cuatro apuntes





1- Las vacunas ayudan al cuerpo a generar la capacidad de combatir un virus. Puede suceder que la vacuna no le impida contraer el virus del coronavirus.



2. Los expertos señalan que, más allá de las recomendaciones, cada persona debe evaluar sus riesgos y hacer un análisis de lo que es seguro para ella y para los que lo rodean.



3. Los especialistas recomiendan que en los lugares de trabajo también se mantengan las medidas de distanciamiento, aunque el personal esté vacunado.



4. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda a los inmunizados evitar multitudes, no reunirse con personas que no estén vacunadas ni visitarlas en su casa.





Ponga en práctica estos consejos



- Tome precauciones en público, como usar una mascarilla que ajuste bien y mantenga el distanciamiento físico.



- Use mascarillas, mantenga el distanciamiento y tome las medidas al visitar a personas que no están vacunadas.



- No se confíe porque está vacunado, evite las reuniones presenciales numerosas o medianas.



- Hay cierto riesgo bajo de contagio, hágase una prueba de detección si tiene síntomas de covid-19.