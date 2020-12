Remedios caseros y sus propiedades terapéuticas

San Pedro Sula, Honduras.



Aunque no lo crea, una diarrea mal tratada puede llevarlo a la muerte. Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de mortalidad en niños menores de cinco años, y ocasionan el fallecimiento de 525,000 niños cada año.



Durante estas inundaciones y debido a la contaminación del agua y la manipulación en los alimentos, adultos y niños pueden enfermar de esta y otras dolencias como dolor de estómago, de cabeza o fiebre, por ello usted debe saber que los remedios caseros son una alternativa, mientras llega a un centro asistencial.





“Las diarreas son motivo frecuente de consulta tanto a nivel médico como en el área no médica, alcanzando su mayor importancia entre los niños pequeños tanto por su frecuencia como por sus potenciales peligros en esta edad. La deshidratación que es un caso extremo podría llegar hasta la muerte del pequeño”, dice Reynaldo Salinas, homeópata y naturista.





Jengibre, albahaca y canela



En el caso de un dolor de estómago, un remedio infalible es un té de albahaca que contiene sustancias que pueden reducir los gases, incrementar el apetito, aliviar los calambres y mejorar la digestión en general. También contiene propiedades antiinflamatorias.

El jengibre es un remedio natural común para el malestar estomacal y la indigestión.

Contiene químicos llamados gingeroles y shogaoles que pueden ayudar a acelerar las contracciones estomacales. Los químicos en el jengibre también pueden ayudar a reducir la náusea, los vómitos y la diarrea.

Otra substancia es la canela que ayuda a reducir los gases y la distensión abdominal, los calambres y los eructos. También es un excelente relajante.



La menta

La conocida menta es ante todo una planta digestiva, que tiene la virtud de impulsar la secreción de las glándulas digestivas y biliares, tonificando los intestinos y evitando la aparición de náuseas, los molestos retorcijones y ventosidades. La infusión de menta se prepara vertiendo 10 gramos de sus hojas o sumidades en un cazo de agua hirviendo. Alivia las molestias digestivas y mitiga el dolor de cabeza. Además puede hacer gárgaras si tiene un dolor de muelas.



Manzanilla



Otra planta útil ante el dolor de cabeza es la manzanilla. Debe su efecto antiinflamatorio y sedante al camazuleno y al bisabolol. Además, posee flavonoides y cumarines, que protegen los vasos sanguíneos y son analgésicos. Cómo tomarla: De modo preventivo puedes tomar 2 o 3 infusiones diarias.



Bajar la fiebre



Aunque se sienta frío se debe dejar que libere calor. En el caso de los niños después hay que aplicarle paños de agua fresca, que no esté muy fría, tanto en las axilas como en la frente, y también en la ingle.



Si estas medidas no son suficientes, lo mejor es sumergirlo en un baño de agua tibia, pero no fría, para que el cuerpo no sufra un cambio de temperatura brusca. Tomar abundantes líquidos para evitar deshidratación. Es importante en todos los casos vigilar la evolución de la fiebre, ya que la misma si es demasiado fuerte se puede convulsionar.



Otros remedios

Cuando la diarrea es cuantiosa haga lo siguiente:

1) Hervir, por un tiempo de 10 minutos, en un litro de agua, una zanahoria mediana, troceada y agregar media cucharadita de sal.

2) Hervir por 10 minutos en un litro de agua 2 guayabas medianas verdes o 20 gramos de sus hojas, tomar según las evacuaciones.

3) Hervir en 2 litros de agua la mitad de cáscaras (o sea el epicarpio) de la fruta granada de tamaño mediano, por 15 minutos. Tomar según evacuaciones.

Estas deben consumirse en pequeñas cantidades y con frecuencia, de lo contrario pueden estimular más la diarrea y provocar vómito.

Alimentos que puede comer si tiene diarrea

1. Plátano verde en sopa o desecho

2. Zanahoria en sopa o en jugos

3. Papa en sopa o en puré

4. Yuca en puré o en jugo

5. Limón en jugo

6. Puré de manzana

7. Agua de coco tierno