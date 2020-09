¡Le decimos cómo tener un hígado saludable!

San Pedro Sula, Honduras.



¿Sabía que el hígado es uno de los órganos imprescindibles del cuerpo humano, por lo que cuidarlo a medida que envejecemos es de vital importancia?



Y se preguntará cuál es su función. Es pequeño y pesa aproximadamente tres libras, pero es el encargado de filtrar la sangre, producir las vitaminas A, D, E, K y segregar la bilis necesaria para digerir las grasas.







Si hay un familiar con una enfermedad del hígado que sea genética se debe hacer chequeos períodicos. PARA SABER

“La función del hígado es un lugar de desintoxicación, es un filtro, pero también es donde se producen varias sustancias que contribuyen al buen funcionamiento de nuestro organismo”, dice Karla Flores, especialista en Gastroenterología, al explicar que el hígado se ubica debajo de la costilla del lado derecho, debajo de la parrilla costal.





Un hígado enfermo

El estilo de vida acelerado o “moderno” de las personas está provocando el aumento de enfermedades en este órgano.



“Un hígado enfermo puede tener varios síntomas, esto dependerá de la enfermedad; por ejemplo, lo más común que vemos es la cirrosis, y en ella vamos a ver síntomas dependiendo de la etapa: si es inicial no vamos a tener muchos problemas, pero si está intermedia podemos ver que acumula agua en el abdomen, se pierde vello en las axilas, el rostro le cambia; además, va tomando un tipo de coloración amarillenta”, expresa la especialista.



La gente asocia la cirrosis con alcohol, pero la hay por grasa, cirrosis por hepatitis o virus por procesos infecciosos, por desnutrición, pérdida demasiado rápida de peso y puede haber cirrosis por intoxicación de algunos medicamentos que sobrepasan la dosis o se pierde el control indicado por el especialista.



“Los antibióticos y los analgésicos solo por ser medicamentos no le dañarán el hígado, pero hay muchas personas que abusan de las pastillas y se toman de uno o de otro tipo, y eso puede producir o aumentar el uso delicado y entonces lastimar el hígado. Recuerde que el hígado es un filtro por donde tienen que pasar los medicamentos para ser procesados a fin de que funcionen para lo que fueron tomados”.



Otra de las enfermedades es hígado graso. “Una buena parte de personas tienen hígado graso, las personas que la tienen es porque tienen exceso de grasa con sobrepeso, alto consumo de alimentos grasos o personas que tienen un aumento en el colesterol y triglicéridos”.



Flores recomienda que si una persona tiene síntomas y si tiene algún familiar con enfermedad del hígado por herencia se haga las pruebas hepáticas, que son de sangre o un ultrasonido, un estudio de imagen, porque no siempre se puede a simple vista.





Cómo cuidarlo



La mejor manera de cuidar el hígado es lo mismo como para combatir otras enfermedades, llevando una vida saludable, hacer ejercicios, una dieta adecuada, consumo de agua suficiente, manejar el estrés y mantener un peso saludable.



La nutricionista Danori Carbajal recomienda que para tener un hígado saludable se debe evitar alimentos muy procesados, con colorantes y preservantes, además del consumo del alcohol y las frituras.



“Hay mucho abuso de las frituras. Las personas deben revisar cómo se están alimentando. Los jugos detox son buenos para limpiar el hígado porque aportan antioxidantes, vitaminas y minerales para el organismo, esencial para ayudarlo en la filtración de la sangre con toxinas”, manifiesta Carbajal.





Consejos

Jugos detox aportan antioxidantes

Las enzimas (papaína y quimopapaína) de la papaya y su gran cantidad de fibra favorecen el buen funcionamiento. El limón, por su parte, aporta su toque ácido, compuesto por dos sustancias (cítrico y málico) encargadas de tonificar y estimular al hígado en su proceso de desintoxicación.



Los tés, recomendados para depurar

Los excelentes en la desintoxicación del organismo. Los fitoquímicos y antioxidantes mejoran la circulación en la sangre. El más recomendado es el té de boldo debido a las propiedades. Mejora el funcionamiento de la vesícula biliar. Otro té aconsejable es el verde.



Brócoli evita el exceso de grasa

Es una verdura excelente para la salud hepática, pues contiene azufre, ingrediente ideal para limpiar el hígado. Otros alimentos ricos son el puerro y la cebolla, el café y el jugo de remolacha porque limpia la sangre y purifica el hígado.