El párkinson: conozca las señales de esta enfermedad

El párkinson es una enfermedad que no tiene cura, pero sí se puede actuar ante los síntomas y hacer que no avance tan rápido.

Temblor (que puede ser lento y rítmico), rigidez muscular, lentitud de movimientos e inestabilidad postural, por lo cual en este tipo de pacientes el riesgo de caídas es mayor, además de trastornos del sueño y depresión, son algunos de los síntomas que experimentan las personas que lo padecen.

PARSA SABER El párkinson es una patología neurodegenerativa crónica que padecen más de siete millones de personas en el mundo. Aunque se trata de una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, incluso a niños y adolescentes, incide principalmente en personas mayores de 60 años: una de cada cien lo sufre.

Aproximadamente, un 2% de los mayores de 65 años y un 4% en los mayores de 85 tiene párkinson, aunque alrededor de un 15% de los casos diagnosticados corresponden a personas menores de 50 años.

“Hay que tener en cuenta que aunque los problemas motores sean los síntomas más característicos de esta enfermedad, también puede manifestarse en trastornos cognitivos, gastrointestinales, autonómicos, sensitivos o del sueño”, dice el doctor Pablo Mir, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN.

A pesar de que el diagnóstico temprano y el acceso a un tratamiento efectivo son vitales para ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida, más de un 25% de las personas que padece párkinson en el mundo fueron inicialmente diagnosticadas erróneamente y muchos síntomas de la enfermedad aún son poco reconocidos y no se tratan adecuadamente.

Factores detonantes

Las causas del párkinson no son conocidas, excepto cuando es derivado de otros factores, como el consumo de drogas, efectos secundarios de algunos medicamentos, la exposición a ciertas sustancias tóxicas (se cree que ciertos pesticidas pueden facilitar su aparición y también el monóxido de carbono), tumores o traumatismos.

Se considera que tiene algún componente genético porque es común que se den varios casos en una familia; pero no se ha clarificado cómo funciona la herencia en esta enfermedad, aunque no se cree que sea tan importante como en otras. También existe la posibilidad de que sea a causa de los radicales libres, moléculas que aceleran el envejecimiento celular; pero esto no está comprobado.