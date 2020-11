Cuando la covid-19 ataca a los pacientes con cáncer, a los hombres les va peor

The New York Times.



Los hombres con covid-19 y cáncer tienen un mayor riesgo de unos síntomas graves y muerte que las mujeres con ambas afecciones, encuentra un nuevo estudio.



Los investigadores concluyeron que los pacientes con cáncer de sexo masculino tienen un 60% más de probabilidades de sufrir una covid-19 grave, e incluso de morir por su causa, que las mujeres.



"Conocer esta propensión a unos peores resultados en los varones con covid-19 y cáncer ayudará a los médicos a tomar unas mejores decisiones sobre su atención en los ámbitos clínicos", señaló el autor del estudio, el doctor Anup Kasi, profesor asistente de oncología del Centro Médico de la Universidad de Kansas.



Otros estudios habían notado una tasa de mortalidad más alta en los hombres que desarrollaban covid-19. El equipo de investigación se preguntó si esas diferencias sexuales también aplicarían a los pacientes con cáncer. "No sabíamos si las mismas diferencias sexuales en el riesgo de gravedad seguirían aplicando o no", apuntó Kasi en un comunicado de prensa del hospital.



Los investigadores revisaron 17 estudios sobre la COVID-19 y el cáncer, publicados hasta junio. Incluyeron a casi 4,000 pacientes que tenían ambas enfermedades.



"Los datos de los factores de riesgo de la COVID-19 en la población general, además de la población de pacientes con cáncer, siguen evolucionando", señaló Kasi. "Pero el mensaje clave es que el sexo masculino podría ser un factor de riesgo potencial en la población con cáncer, de unos malos resultados con las infecciones con la COVID-19".



El informe se publicó inicialmente en línea en la revista EClinical Medicine. Más adelante, The Lancet publicó una versión actualizada.