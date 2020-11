Los recién nacidos tienen un riesgo bajo de covid-19

The New York Times.



En general, los bebés tienen un riesgo bajo de una infección grave con la covid-19, y hay pocas probabilidades de transmisión entre una madre y su hijo recién nacido, sugiere una investigación reciente.



En el estudio, los investigadores analizaron los datos de todos los bebés nacidos de menos de 29 días de edad que tuvieron covid-19 y que fueron admitidos a hospitales en todo Reino Unido entre principios de marzo y finales de abril, en el pico de la primera ola de la pandemia en Reino Unido.



Solo 66 bebés necesitaron tratamiento en el hospital por la infección con la COVID-19 en ese periodo, lo que equivale a uno de cada 1,785 nacimientos, es decir, un 0.06 por ciento de los nacimientos.



Casi la mitad (un 45 por ciento) de los bebés que desarrollaron una infección grave con la COVID-19 eran negros, asiáticos o de grupos étnicos minoritarios, y un 24 por ciento nacieron de forma prematura. Esas tasas son más altas que en la población de nacimiento típica de Reino Unido.



De los 66 bebés, se sospechó que las madres transmitieron la COVID-19 a 17 en los primeros siete días tras el nacimiento. Siete de los 17 bebés desarrollaron la COVID-19 a pesar de que los separaron de sus madres de inmediato tras nacer, encontraron los investigadores.



Evidencias



Ese hallazgo respalda a la directriz de mantener juntos a la madre y al bebé aunque se sospeche o se sepa que la madre tenga COVID-19, según los autores del estudio, que se publicó en la edición en línea del 9 de noviembre de la revista The Lancet Child & Adolescent Health.



Se cree que seis bebés contrajeron la COVID-19 mientras estaban en el hospital, reportaron los autores del estudio. Ninguno de los 66 bebés murieron de la COVID-19, pero uno falleció de otra causa.



En el momento del análisis de los datos, casi un 90 por ciento de los bebés se habían recuperado por completo de la infección, y habían sido dados de alta del hospital, según el informe.



El estudio también encontró que los recién nacidos con una COVID-19 grave eran más propensos a necesitar cuidados intensivos o respaldo respiratorio (un 36 por ciento) que los niños con más edad (un 13 por ciento).



"Los padres, y los padres que esperan el nacimiento de su hijo, tienen una preocupación comprensible de que sus bebés enfermen de la COVID-19", comentó el autor coprincipal del estudio, Chris Gale, de la Facultad de Salud Pública del Colegio Imperial de Londres.



"Con algo de suerte, este estudio proveerá cierta tranquilidad, ya que sugiere que la infección grave con la covid-19 en los recién nacidos es muy poco común. La mayoría de los bebés solo desarrollaron síntomas leves cuando se infectaron con el virus, y se recuperaron por completo. Esta investigación también respalda a las directrices de Reino Unido e internacionales de mantener juntos a la madre y al bebé, aunque se sospeche o se sepa que la madre tiene covid-19", añadió Gale en un comunicado de prensa del colegio.



"Aunque este estudio mostró que seis bebés podrían haber contraído una COVID-19 adquirida en el hospital, estos datos eran de principios de la pandemia, y las medidas de control de las infecciones en las unidades neonatales y pediátricas han mejorado de forma dramática en los últimos seis meses", explicó Gale.