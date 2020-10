Una menopausia con fuertes síntomas podría ser señal de futuros problemas cardiacos

The New York Times.



Como si el sufrimiento de los sofocos, la sudoración nocturna y los problemas para dormir no fueran suficiente, ahora una nueva investigación sugiere que las mujeres que experimentan de forma rutinaria unos síntomas menopáusicos entre moderados e intensos tienen un riesgo más alto de accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedad cardiaca.



"Este análisis evaluó varios síntomas menopáusicos y su asociación con los resultados de salud. Las mujeres con dos o más síntomas menopáusicos entre moderados e intensos tenían un mayor riesgo de ACV y de enfermedad cardiovascular", señaló el autor del estudio, el Dr. Matthew Nudy, miembro de cardiología del Centro Médico Hershey de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State).



El estudio no mostró una relación causal, solo mostró una asociación entre los síntomas menopáusicos y el ACV y otras enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Es posible que los síntomas de la menopausia no sean una causa de estos problemas en lo absoluto. Tal vez otros factores, como la obesidad y la diabetes, podrían conducir tanto a los síntomas menopáusicos como a los malos resultados en la salud.



Nudy también anotó que investigaciones anteriores han mostrado que las mujeres con síntomas menopáusicos con frecuencia presentan otros factores de riesgo de la enfermedad cardiaca y el ACV, como hipertensión y colesterol alto. También podrían tener unos vasos sanguíneos con una peor salud, y unos mayores niveles de inflamación.





La investigación más reciente utilizó datos de un ensayo anterior con más de 20,000 mujeres de 50 a 79 años. El tiempo promedio de seguimiento del estudio fue de siete años.



El estudio observó síntomas que incluyeron:



-Los sofocos,

-La sudoración nocturna y

-El mareo

-Los latidos cardiacos irregulares, como un latido cardiaco acelerado o sentir que el corazón saltaba latidos

-Los temblores. Sentirse intranquilas o nerviosas

-Sentirse cansadas

-Dificultades para concentrarse o fallas de memoria

-Los cambios de humor

-La resequedad vaginal

-La sensibilidad en los senos

-El dolor de cabeza o la migraña

-Despertarse varias veces por noche

Los investigadores encontraron que cuando dos o más de esos síntomas eran moderados o intensos, las probabilidades de ACV aumentaban en un 41 por ciento. Las probabilidades de cualquier enfermedad cardiovascular aumentaron en un 37 por ciento en las mujeres con dos o más síntomas de moderados a intensos, en comparación con las mujeres que no tenían ninguno.

Reconzoca los síntomas

Las mujeres que tienen unos síntomas múltiples o más síntomas de moderados a intensos de menopausia quizá sean más propensas a consultar a un médico para aliviar esos síntomas. Nudy planteó que esa es una buena oportunidad para que los médicos evalúen su riesgo de enfermedad cardiaca y accidente cerebrovascular.



La Dra. Eugenia Gianos, directora de salud cardiaca de las mujeres del Hospital Lenox Hill en la ciudad de Nueva York, revisó el estudio y aseguró que reafirma a estudios anteriores sobre unos efectos negativos potenciales asociados con los síntomas de la menopausia.



"Muchos síndromes cardiacos son exclusivos de las mujeres, y las diferencias hormonales podrían explicar las diferencias observadas", comentó Gianos.



"Lamentablemente, los complementos de calcio y vitamina D no mejoran los resultados", añadió.



Se necesitan investigaciones futuras para determinar cuáles factores podrían ser responsables de los efectos negativos de la menopausia y los síntomas menopáusicos en la salud de las mujeres, y para encontrar formas de aliviar los síntomas menopáusicos y cualquier mal resultado vinculado con ellos, anotó Gianos.



Los hallazgos se presentaron esta semana en la reunión virtual de la Sociedad Norteamericana de la Menopausia (North American Menopause Society). Los hallazgos presentados en reuniones generalmente se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.