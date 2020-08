Las madres pueden dar el seno tras la anestesia, afirman unos expertos

The New York Times.



Después de que mamá recibe una anestesia, dar el seno es perfectamente seguro, señalan unas nuevas directrices médicas británicas.



Y puede comenzar desde que esté despierta y pueda hacerlo, según las directrices recién publicadas de la Asociación de Anestesistas (Association of Anaesthetists) de Reino Unido.



"Las directrices dicen que no hay necesidad de descartar leche debido al miedo a la contaminación, dado que las evidencias muestran que la anestesia y los analgésicos no opioides se transfieren a la leche materna solo en cantidades muy bajas", comentó el doctor Mike Kinsella, del Comité de Seguridad de la asociación, que tiene su sede en el Hospital de St. Michael, en Bristol, Inglaterra. "No hay evidencias de efectos de casi todos estos medicamentos en el bebé amamantado".





Pero los medicamentos como los opioides y las benzodiacepinas se deben usar con precaución, según las directrices, sobre todo en las madres con bebés de menos de 6 semanas.



"En esta situación, se debería estar atento a las señales de somnolencia anómala y depresión respiratoria en el bebé, sobre todo si la mujer también muestra señales de sedación", plantearon las directrices.

Analgésicos locales



Reducir los opioides es mejor para las mujeres que se someten a una cirugía, anotaron, e instaron a los médicos a evitar darles codeína, debido a las diferencias en el metabolismo infantil. Los anestésicos locales o regionales tienen menos tendencia a alterar la lactancia, según las directrices.



Las directrices se publicaron el 31 de julio en la revista Anaesthesia, como parte de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 a 7 de agosto.



Se debería preguntar a las mujeres con hijos de dos años o menos si están dándoles el seno, para poder informarles que dar el seno es seguro tras la cirugía, según las directrices.



"Cuando sea posible, una cirugía con el alta el mismo día es preferible, para evitar la alteración de las rutinas normales", señalaron los autores de las directrices en un comunicado de prensa de la revista. "Una mujer que se someta a una cirugía y que sea dada de alta el mismo día debe ser acompañada por un adulto responsable las primeras 24 horas. Debería tener cuidado si duerme con el bebé, o si duerme mientras alimenta al bebé en una silla, ya que quizá no esté tan alerta como siempre".