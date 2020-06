No es un mito: los anticonceptivos pueden provocar aumento de peso

The New York Times.



La genética podría explicar por qué algunas mujeres aumentan más peso cuando usan un método popular de anticoncepción, señalan unos investigadores.



"Durante años, las mujeres han dicho que los anticonceptivos hacen que aumenten de peso, pero muchos médicos no se lo han tomado en serio", comentó el autor principal del estudio, el doctor Aaron Lazorwitz, profesor asistente de obstetricia/ginecología y planificación familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, en Aurora.





"Ahora hemos observado la genética, y encontramos que la forma en que los genes interactúan con algunas hormonas de los anticonceptivos podría ayudar a explicar por qué algunas mujeres aumentan más peso que otras", añadió Lazorwitz en un comunicado de prensa de la universidad.



El implante anticonceptivo etonogestrel se inserta debajo de la piel. Contiene etonogestrel, un tipo de progestina que inhibe a la ovulación, y se considera uno de los métodos anticonceptivos más efectivos.

En el estudio, los investigadores revisaron los expedientes médicos de 276 mujeres que recibieron el implante. Encontraron que las mujeres tuvieron un aumento de peso mediano de 7 libras (3.2 kilos) a lo largo de un promedio de 27 meses de uso. Casi tres cuartas partes de las mujeres aumentaron de peso.

El papel del estrógeno

Una investigación posterior llevó a los investigadores a concluir que unas variantes genéticas del receptor de estrógeno 1 (ESR1) entre algunas de las mujeres se asociaban con un aumento de peso significativo.



En promedio, las mujeres con dos copias de la variante ESR1 rs9340799 aumentaron más de 30 libras (13.6 kilos) más mientras usaban el implante anticonceptivo que las demás mujeres del estudio.



Investigaciones anteriores han encontrado un vínculo entre las variantes genéticas del ESR1 y el funcionamiento de distintos tipos de medicamentos, anotaron los autores del estudio.



Aunque este estudio se enfocó en el implante anticonceptivo de etonogestrel, otros medicamentos anticonceptivos podrían tener interacciones similares con genes que provocan un aumento de peso, señalaron los investigadores.



"Es imperativo comprender mejor cómo la variación genética individual podría influir en el riesgo de una mujer de un aumento de peso adverso" mientras usa estos fármacos, enfatizó Lazorwitz.



Actualmente, no hay forma de identificar quién aumentará de peso al usar esos medicamentos. Los proveedores de atención de la salud pueden ofrecer consejería sobre el aumento potencial del peso, o sugerir formas no hormonales de anticoncepción, como los dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre, sugirieron los autores del estudio.



"A medida que la comprensión de la farmacogenómica en la salud de las mujeres se amplía, podemos desarrollar una consejería individualizada que quizá reduzca la incidencia de los efectos adversos relacionados con las hormonas, aumente la satisfacción de las pacientes, y ayude a prevenir los riesgos de salud futuros asociados con el aumento del peso", añadió Lazorwitz.



