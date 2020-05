Para dormir bien de noche, destierre las preocupaciones sobre la pandemia

The New York Times.



Si la ansiedad y el miedo por la COVID-19 le roban el sueño, puede quedarse tranquilo: adoptar unos hábitos fáciles de seguir le permitirán dormir bien de noche.



"Ahora, más que nunca, necesitamos dormir bien", señaló la doctora Amy Guralnick, pulmonóloga de Loyola Medicine, en Chicago. "El sueño puede ayudar a que nuestro sistema inmunitario tenga el mejor funcionamiento. Dormir bien de noche también nos ayuda a pensar con claridad y a resolver mejor los problemas".



Y, añadió, un sueño insuficiente puede conducir a la depresión, la ansiedad y otras afecciones de la salud mental.



¿Qué puede hacer usted para dormir más y mejor?



Cree un horario de sueño y mantenga un rutina, aconsejó Guralnick. "Tener una hora diaria fija para despertarse es la parte más importante del horario", aseguró.



En las horas antes de irse a la cama, evite ver tecnología con luz de fondo, sugirió. Esto incluye al teléfono, la tableta o la computadora. Esta es la razón: "Su cerebro cree que la luz que proviene de ellos es luz del día, y suprime la liberación de una hormona llamada melatonina, que nos ayuda a quedarnos dormidos", explicó Guralnick.



Si sufre de estrés o ansiedad, piense en escribir sus preocupaciones en un diario. Pero deje de usarlo antes de irse a la cama, aclaró.



Su cama solo debe usarse para el sueño y la intimidad. "La cama no es para comer, trabajar ni leer, ni para casi nada más", enfatizó Guralnick.



Si no puede quedarse dormido en un plazo de 20 minutos, levántese. Haga algo aburrido, recomendó, y vuelva a la cama solo cuando tenga sueño, no cuando esté aburrido.



Evite las siestas, porque "erosionan sus requerimientos de sueño en el ciclo de 24 horas", apuntó Guralnick. Pero si tiene que tomar la siesta, hágalo temprano en el día, y durante no más de 20 minutos.



También es importante ser activo, aseguró. La actividad física ayuda al cuerpo a sentirse cansado, y puede ayudarlo a quedarse dormido.



Evite tanto la cafeína como el alcohol, que pueden hacer que quedarse dormido resulte difícil. Recuerde que pueden encontrarse en algunos lugares inusuales. "Incluso el chocolate y los refrescos de naranja tienen cafeína", aseguró. "Y el alcohol también puede 'fragmentar' el sueño, así que intente evitar beber alcohol antes de irse a la cama".