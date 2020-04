Está usando una máscara facial, pero, ¿la usa bien?

The New York Times.



Una máscara de tela puede ayudar a reducir la propagación de la COVID-19, pero hay una forma correcta, y una incorrecta, de utilizarla.



Si se usa de forma incorrecta, esas máscaras pueden ponerlo a usted y a los demás en riesgo, según los médicos del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en Houston. Y recuerde que las máscaras son solo un complemento, y no un reemplazo, de precauciones como evitar el contacto con las demás personas y permanecer en casa.



La mejor forma de protegerse de la COVID-19 es el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia, y solo salir de casa para los recados o manddos esenciales.





El coronavirus se propaga a través de gotitas aéreas, que pueden desplazarse hasta 6 pies (unos 2 metros), e incluso más si usted tose o estornuda.



"Muchos virus respiratorios, y es probable que incluyan a COVID-19, pueden infectarlo a través de múltiples rutas, que incluyen a la nariz, la boca y los ojos. Las gotitas también pueden sobrevivir durante unas 72 horas en las superficies, entonces, cuando toca una superficie contaminada, puede llevar el virus a su cara", advirtió en un comunicado de prensa de UT Health el Dr. Michael Chang, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas.



Una máscara de tela funciona mejor para evitar que sus propios gérmenes salgan, en lugar de evitar que los de los demás entren, apuntó. La máscara debe estar hecha de una tela con un conteo de hilo alto, para que sea duradera.



Después de ponerse la máscara, no la toque



"Una vez toca la parte de tela de la máscara, tiene que considerarse contaminado y lavarse las manos de inmediato", enfatizó la Dra. Hilary Fairbrother, médica de medicina de emergencias. "Si debe ajustarla, solo toque las cuerdas o los cordones en la parte posterior".



La máscara debe cubrir su nariz y su boca. Debe estar ajustada, pero no tan apretada que toque sus labios.



"Si una máscara de tela toca sus labios y las gotitas han saturado a la tela, las gotitas podrían entrar en su boca directamente", apuntó Fairbrother.



Lo contrario también sucede, en que las gotitas podrían propagarse a través de la máscara y llegar a los demás, según Chang.



"Dependiendo de la tela de la máscara, puede imaginarse que presiona la máscara de tela contra los labios, la nariz y los ojos, con la acumulación de humedad de su aliento, y que entonces transmite al agente infeccioso a través de la máscara", planteó.



Tras usar la máscara de tela en público, tenga cuidado al quitársela y lávela de inmediato en agua caliente.



"Lo mejor es quitársela por las cuerdas y ponerla directamente en la lavadora, y entonces lavarse las manos", recomendó Fairbrother. "Lávela en un ciclo caliente para matar a los gérmenes. La otra opción es ponerla en una bolsa y dejarla reposar durante 72 horas, el periodo que los estudios muestran que el virus puede sobrevivir".



Tener varias máscaras de tela a mano significa que siempre tendrá una máscara limpia disponible.



Pero aunque tenga máscaras de tela, debe quedarse en casa y alejarse de los demás si está enfermo.



"La máscara de tela quizá atrape al virus que sale en las gotitas grandes, pero si una persona enferma toca la máscara mientras está afuera, quizá todo sea inútil", lamentó Chang. "Que todo el mundo use máscaras de tela no será una panacea para la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos".



Ninguno de los países que parecen tener a la COVID-19 bajo control usaron máscaras de tela como la única intervención, apuntó Chang.

China tuvo estrictas medidas de aislamiento, y en Corea del Sur, el distanciamiento social voluntario y unas pruebas extensivas fueron importantes medidas.