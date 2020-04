Advierten que el uso de lentes de contacto no lo proteje del coronavirus

The New York Times.



Aunque ya use una máscara facial para cubrirse la boca y la nariz, tomar medidas para proteger sus ojos también podría ayudarle a cuidarse de la infección con el coronavirus, señalan expertos en la salud ocular.



Consejos de la Academia Americana de Oftalmología (AAO por sus siglas en inglés)



-No use lentes de contacto, cambie a las gafas

Las personas que usan lentes de contacto tienden a tocarse más los ojos que la persona promedio.Las gafas podrían ser una capa de protección añadida. Pueden proteger sus ojos de las gotitas que portan el virus, pero no proveen una seguridad del 100 por ciento.



- Tenga a mano

Si tiene medicamentos para los ojos, acumule para que tenga suficiente si las existencias escasean durante el brote.



-No se restriegue los ojo

Si siente el deseo de rascarse o restregarse los ojos o ajustar sus gafas, use un pañuelo de papel, no sus dedos. Si tiene que tocarse los ojos, lávese las manos primero, y de nuevo tras hacerlo.



-Lávese las manos

Recuerde practicar una higiene y un distanciamiento social seguros, lávese las manos con frecuencia, no toque su cara, cubra la tos y los estornudos, evite el contacto con los enfermos y, si está enfermo, quédese en casa.



-Higiene ante todo

Además, desinfecte con regularidad las superficies y los artículos de su casa, sobre todo los pomos de las puertas y las encimeras. Limitar la exposición de los ojos puede ayudar, recomendó la AAO.



Cuando una persona infectada tose o habla, el virus puede llegar a su cara, donde puede entrar por la boca, la nariz o los ojos. También puede contraerlo si toca una superficie infectada y luego se toca los ojos.