La FDA advierte sobre los falsos kits de pruebas para el COVID-19

The New York Times.



En Estados Unidos se están mercadeando falsos kits de pruebas para el coronavirus para hacer en casa, y podrían plantear graves riesgos de salud, advierte la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.



"Deseamos alertar al público estadounidenses respecto a que, en este momento, la FDA no ha autorizado ninguna prueba que esté disponible para la compra para hacerse uno mismo la prueba del COVID-19 en casa", señalaron el comisionado de la FDA, el Dr. Stephen Hahn, y la comisionada asociada para asuntos regulatorios, Judith McMeekin.



Dijeron que la FDA considera que ampliar la disponibilidad de pruebas seguras y precisas del COVID-19, que podría incluir la recolección en casa, es valiosa para la salud pública, y está trabajando de forma activa con los desarrolladores de pruebas.





"Las afirmaciones de salud, pruebas y productos fraudulentos pueden plantear graves riesgos para la salud", advirtieron Hahn y McMeekin en un comunicado de prensa de la agencia. "Podrían evitar que algunos pacientes busquen atención o que retrasen un tratamiento médico necesario".



Qué hacer



Si cree que tiene síntomas de COVID-19, la FDA enfatizó que debe seguir las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., y hablar con su proveedor de atención de la salud. Su proveedor le aconsejará si debe hacerse la prueba y cómo recibir una prueba adecuada.



"La FDA tomará las medidas adecuadas para proteger a los consumidores de los infractores que aprovechan una crisis para engañar al público al mercadear pruebas que suponen un riesgo para la salud de los pacientes", aseguraron Hahn y McMeekin. "Esto podría incluir la emisión de cartas de advertencia, confiscaciones u órdenes judiciales".



La agencia envió cartas de advertencia a las compañías que venden y promueven kits de pruebas falsos. También aumentó las medidas de cumplimiento en los puertos de entrada, lo que incluye a los centros de envíos internacionales, para evitar que los kits falsos provenientes de otros países entren a Estados Unidos.