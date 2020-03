Mascarillas: quién, cuándo, dónde y cómo usarlas

Redacción.



Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el uso correcto de las mascarillas.

Cuándo usar mascarilla

1.- Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV.



2.- Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos.



3.- Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.



4.- Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente.





Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla



-Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.



-Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



-Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.



-Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



Tome nota



**Use una mascarilla facial, en caso de estar infectado, para evitar la propagación de la enfermedad.

**Si no usa una mascarilla, pero tose y estornuda, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo de papel; luego deséchelo y lávese las manos.