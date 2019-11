Dormir menos puede ponerlo en riesgo de padecer diabetes y obesidad

Consejos

1. Patrones de rutina

-Cree una rutina de relajación nocturna, que podría incluir cepillarse los dientes, tomar una ducha tibia, escuchar música relajante y leer un libro. "Su cerebro comenzará a reconocer ese patrón como señales de que ha llegado el momento de relajarse, y liberará hormonas que lo ayudan a quedarse dormido cuando se vaya a la cama", señala el estudio.

2. Relájese

No lleve aparatos electrónicos a su habitación. "Quizá no sea práctico para los adultos, pero para los niños es esencial", enfatizó. No use su teléfono cuando haya comenzado a relajarse, y si se despierta de noche, no encienda su tableta ni la televisión. Mejor tome una taza de té o lea un libro.

3. Ejercítese

Coma y haga ejercicio a una hora temprana. Cene antes de las 7 p.m. para dar a su cuerpo tiempo de digerir la comida antes de la hora de irse a la cama. "Los estudios han mostrado que las personas que hacen ejercicio durante el día tienden a dormir mejor", dijo Wright. "Les digo a mis pacientes que hagan ejercicio lo más temprano posible. En muchas personas, el ejercicio libera adrenalina y endorfinas, y esas hormonas lo mantendrán despierto si hace ejercicio a una hora tarde del día". Desarrollar unos buenos hábitos de sueño es la mejor forma de dormir como necesita y desea, aseguró Wright. Los somníferos deben ser el último recurso.