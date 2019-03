Expertas alertan de factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel

México

Tener más de 100 lunares en el cuerpo, exponerse por periodos prolongados a los rayos ultravioleta, haber sufrido tres o más quemaduras solares antes de los 20 años y tener la piel muy blanca son los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel, alertaron expertas.



"La única manera de evitar desarrollar este padecimiento es la prevención con protectores o pantallas solares", dijo a Efe la doctora Rossana Janina Llergo Valdéz, vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD).



La especialista explicó que el cáncer de piel es 100 % curable si se detecta de manera oportuna.



Sin embargo, en la mayoría de los casos los pacientes no acuden a consulta hasta que ya está la enfermedad avanzada.



Señaló que, generalmente, este padecimiento se detecta entre los 60 y los 70 años.



Pero debido a la falta de cultura para proteger la piel, entre el 6 % y el 7 % de los casos se dan en personas de 40 años o menos.



Existen tres principales tipos de cáncer de piel.



El biocelular es el más frecuente y el menos agresivo, mientras que el epidermoide se presenta en el 17 % de los casos en personas mayores de 60 años y en el 9 % de las ocasiones en menores de 40 años.



En tanto, el melanoma es el tipo más agresivo y representa el 80 % de las muertes por cáncer de piel. Representa el 39 % de los casos en menores de 40 años y solo el 4 % en mayores de 60.



En México se estima que cada año se diagnostican alrededor de 130,000 casos de cáncer por melanomas.



Estas cifras son alarmantes porque sigue siendo pobre la cultura de la fotoprotección desde la infancia, consideró.



"Es por ello que antes de los 20 años la mayoría de las personas ya hemos acumulado entre el 50 % y el 80 % radiación que deberíamos recibir a lo largo de nuestra vida", comentó la doctora Gladys León Dorantes, presidenta de la FMD.



La especialista explicó que si bien los rayos solares tienen beneficios, es importante evitar la sobreexposición.



Sobre todo en las horas críticas del día las cuales son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.



Es durante ese lapso, dijo, cuando existe una mayor radiación solar.



Mientras que la doctora Susana Canalizo, secretaria de la FMD, aseveró que es importante proteger las partes más expuestas a la radiación solar como la cara, las orejas, las manos, la piel y las uñas.



Es por ello que recomendó evitar actividades al aire libre en las horas con mayor radiación, y usar protector solar, el cual debe reaplicarse cada cuatro horas en el día, incluso en días nublados y cada dos o tres horas cuando se esté en la piscina o la playa.



Del mismo modo, es recomendable utilizar ropa y accesorios que cubran de la radiación solar como gafas oscuras, gorra, sombrilla, ropa que proteja brazos, piernas y cuello.



Estas medidas, aplican incluso en los niños pequeños, aunque en menores de 6 meses es mejor no exponerlos al sol, mientras que a los menores de dos años no es recomendable aplicarles protectores solares pues su piel aún no está preparada para ellos.



En esos casos, dijo Canalizo, es mejor protegerlos con ropa para evitar que la radiación les afecte.



Las especialistas recomendaron estar siempre al pendiente de la piel y en caso de detectar algún lunar o mancha extraña, o tener antecedentes familiares de cáncer de piel se debe acudir con un dermatólogo especializado para descartar este padecimiento.



Con la finalidad de concienciar sobre esta problemática, este 24 de marzo las especialistas realizarán una jornada gratuita de información sobre el tema en el monumento del Ángel de la Independencia, uno de los más emblemáticos de la Ciudad de México. EFE