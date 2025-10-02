Revelan la identidad del sospechoso de asesinar a su novia por celos en El Progreso

El pasado 1 de octubre se confirmó la muerte de Lourdes Vanesa González López, joven que murió tras recibir un disparo en la cabeza por su novio. Familiares revelaron la identidad del principal sospechoso.
La tragedia se originó el pasado 27 de septiembre en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro. Lourdes, de 27 años, fue trasladada de emergencia a un centro asistencial en San Pedro Sula, pero falleció tres días después.
Según el relato de vecinos, cerca de las 10:50 p.m. del 27 de septiembre, se escuchó una fuerte discusión en la vivienda de Lourdes Gonzáles. Poco después se escuchó un disparo que alarmó a todos en la comunidad.
Las primeras investigaciones revelaron la mujer habría sido atacada por su pareja sentimental, quien presuntamente trabaja como taxista, tras una discusión motivada por celos.
José Madrid, hermano de la bella joven, fue quien acudió a la casa y la encontró herida de gravedad, tendida en el suelo con un impacto de bala en la cabeza.
Lourdes permaneció tres noches bajo estrictos cuidados médicos, mientras familiares y amigos pedían oraciones por su recuperación. Fue la mañana del 1 de octubre, que los médicos confirmaron su fallecimiento.
El principal sospechoso fue identificado por conocidos y familiares como Dago Madrid Rivera.
Según las autoridades policiales, el novio se dio a la fuga tras el crimen. Aún no se confirmado su paradero.
Familiares piden justicia a las autoridades policiales y solicitan actuar de emergencia para dar con el paradero del presunto agresor.
Amigas de Vanesa escribieron mensajes de repudio en redes sociales, llamando “cobarde” al supuesto agresor.
El crimen de Lourdes González ha consternado a la población en El Progreso. "Era una bella joven, amable y tranquila", expresó un conocido en redes sociales.