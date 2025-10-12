La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio

El nombre de Sandy Johan Herrera se ha hecho viral en redes sociales. Ella sigue desaparecida, pero su familia ya tiene una pista de su paradero.
Su esposo, Kevin Carranza, ha aclarado lo que se ha dicho en las redes sociales en torno a su esposa.
Todo comenzó el miércoles 8 de octubre, cuando Sandy y Kevin tuvieron una discusión doméstica, como tantas parejas. Lo que ninguno imaginaba era que ese momento cambiaría sus vidas.
Tras discutir, ella salió de su casa con rumbo desconocido, y horas más tarde, Kevin pidió ayuda a medios locales para encontrarla, sin saber que su pedido sería el inicio de una ola de ataques en línea.
Poco después, portales digitales y perfiles anónimos comenzaron a publicar versiones que dañaban la honorabilidad de la joven madre y por lo cual su esposo ha salido a dar la cara. Ella sigue sin aparecer, pero él dice respetar a la madre de sus hijos.
Algunos afirmaban que Sandy se había ido con otro hombre; otros, que Kevin era un agresor. Ambas versiones, fueron desmentidas por él mismo en entrevista para Diario La Prensa.
“Mi hermano me mostró algunas publicaciones y yo les escribí, casi todos los portales las borraron”, contó Kevin desde la aldea Guacamaya, al sur de El Progreso, Yoro, donde vive junto a sus cinco hijos.
Kevin asegura que, tras la discusión, su esposa se refugió en casa de una vecina y sigue sin volver a casa.
Kevin se defiende de los ataques que también ha sufrido: “Acá en la aldea todo el mundo sabe que soy un hombre que no bebe ni anda drogado. Trabajo duro por mi familia”, afirma.
"Yo lo que quiero es solucionar los problemas con mi esposa, con quien tengo 11 años de casados", señaló. "Lo único que quiero es que mi esposa regrese. Aquí en casa nuestros cinco hijos y yo la esperamos", cerró diciendo Kevin.