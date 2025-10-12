  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio

Sandy Johan Herrera sigue desaparecida en El Progreso, Yoro, pero su esposo ha aclarado algunas versiones que se han dicho en las redes sociales

La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
1 de 10

El nombre de Sandy Johan Herrera se ha hecho viral en redes sociales. Ella sigue desaparecida, pero su familia ya tiene una pista de su paradero.
La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
2 de 10

Su esposo, Kevin Carranza, ha aclarado lo que se ha dicho en las redes sociales en torno a su esposa.
La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
3 de 10

Todo comenzó el miércoles 8 de octubre, cuando Sandy y Kevin tuvieron una discusión doméstica, como tantas parejas. Lo que ninguno imaginaba era que ese momento cambiaría sus vidas.
La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
4 de 10

Tras discutir, ella salió de su casa con rumbo desconocido, y horas más tarde, Kevin pidió ayuda a medios locales para encontrarla, sin saber que su pedido sería el inicio de una ola de ataques en línea.
La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
5 de 10

Poco después, portales digitales y perfiles anónimos comenzaron a publicar versiones que dañaban la honorabilidad de la joven madre y por lo cual su esposo ha salido a dar la cara. Ella sigue sin aparecer, pero él dice respetar a la madre de sus hijos.
La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
6 de 10

Algunos afirmaban que Sandy se había ido con otro hombre; otros, que Kevin era un agresor. Ambas versiones, fueron desmentidas por él mismo en entrevista para Diario La Prensa.
La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
7 de 10

“Mi hermano me mostró algunas publicaciones y yo les escribí, casi todos los portales las borraron”, contó Kevin desde la aldea Guacamaya, al sur de El Progreso, Yoro, donde vive junto a sus cinco hijos.
La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
8 de 10

Kevin asegura que, tras la discusión, su esposa se refugió en casa de una vecina y sigue sin volver a casa.
La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
9 de 10

Kevin se defiende de los ataques que también ha sufrido: “Acá en la aldea todo el mundo sabe que soy un hombre que no bebe ni anda drogado. Trabajo duro por mi familia”, afirma.
La verdad del caso de Sandy Johan Herrera; esposo rompe el silencio
10 de 10

"Yo lo que quiero es solucionar los problemas con mi esposa, con quien tengo 11 años de casados", señaló. "Lo único que quiero es que mi esposa regrese. Aquí en casa nuestros cinco hijos y yo la esperamos", cerró diciendo Kevin.
Cargar más fotos