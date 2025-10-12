Lamento y angustia: hallan el cuerpo del abogado Edwin Morales en Valle; solo salió a pescar

En horas de la tarde de este domingo 12 de octubre, elementos del Cuerpo de Bomberos localizaron el cuerpo sin vida del abogado Edwin Arcadio Morales Domínguez, quien había desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de un río en el municipio de Nacaome, departamento de Valle.
El hallazgo se produjo en el sector conocido como La Puntilla, luego de intensas labores de búsqueda emprendidas por los rescatistas desde la noche anterior. Actualmente, el abogado está siendo velado en el Ministerio Camino de Fe, barrio San José.
Morales había salido a pescar el sábado 11 de octubre junto a su hermano Milton Morales en el río Guaciroque, cuando ocurrió la tragedia.
De acuerdo con el relato de Milton, su hermano, ambos acostumbraban practicar pesca deportiva los fines de semana.
Sin embargo, esa tarde la corriente del río cobró fuerza y en cuestión de segundos arrastró a Edwin.
“Yo estaba abajo, pescando, allá en lo seco... vino él y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando lo quise ver ya no estaba. Ya se lo había llevado la corriente, y yo no me pude meter porque me agarraron los nervios”, relató entre lágrimas.
El abogado Morales era hermano de crianza del diputado Tomás Zambrano, con quien compartió una relación fraterna desde su niñez.
El abogado y el diputado nacionalista se conocieron cuando el padre del legislador lo acogió en su hogar y más tarde le brindó la oportunidad de trabajar en su bufete.
“Hoy despedimos a mi hermano Edwin Morales ‘Canecha’, un gran hijo, un padre ejemplar y un extraordinario ser humano al servicio del prójimo. Que Dios te tenga en su seno. Fuiste un apoyo incondicional para la familia. Te queremos mucho, Canecha”, expresó el diputado nacionalista y jefe de bancada en redes sociales.
El lamentable suceso ocurre en medio de las intensas lluvias que afectan gran parte del territorio nacional, provocando la crecida de ríos y quebradas y dejando a su paso inundaciones y daños materiales.