Tragedia en Zacapa: anciano de 109 años y maestra mueren tras impactar vehículo en su casa

Un anciano de 109 años murió luego de que un vehículo impactó en su vivienda en el municipio de Zacapa, Santa Bárbara.
El fatal percance también cobró la vida de una reconocida maestra de generaciones, quien cuidaba al longevo hondureño en su negocio.
El anciano fallecido fue identificado como José Ceferino Tinoco, quien recientemente había cumplido los 109 años de edad.
Mientras que la docente respondía al nombre de Dilcia Mabel Paz, quien impartía clases a alumnos de primaria en dicho municipio.
El accidente se suscitó la tarde de ayer, lunes, en San Pedro de Zacapa, municipio ubicado en la parte sur del departamento de Santa Bárbara.
De acuerdo con información de las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo tras una falla en el sistema de frenos.
El camión impactó frontalmente en la vivienda, donde se encontraba el anciano y la querida profesora.
En la casa funcionaba un pequeño negocio llamado "Atenciones del Abuelo".
Don Ceferino murió dentro de la vivienda, mientras que la maestra fue trasladada a un centro asistencial, donde se confirmó su muerte.
Vecinos se mostraron consternados por la tragedia que cobró la vida de los dos queridos habitantes del municipio.
La Policía Nacional inició una investigación de oficio para determinar cómo ocurrió este lamentable hecho.
Así quedó la vivienda tras el brutal impacto del vehículo en la casa de don Ceferino.
Fotografía en vida de don José Ceferino Tinoco.