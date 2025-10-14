"La tenían vigilada": Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida

El crimen Joselin Gavarrete tiene consternada a su comunidad en Gracias, Lempira. Han sido sus padres los que han revelado datos de esta muerte violenta que ha consternado a familiares y amigos.
Joselin Gavarrete fue deportada a Honduras hace tres meses; en Estados Unidos quedaron su esposo y su única hija.
El lunes 13 de octubre, un día antes de su muerte, Joselin durmió en casa de sus padres, Andrés Gavarrete y Hilda López, sin imaginar que era una especie de despedida.
Muy temprano en la mañana de este martes, Joselin salió de la casa de sus padres con rumbo a una pulpería de la familia en la comunidad de Villami en Gracias, Lempira.
"No sé cuál sea la raíz, pero ya la tenían vigilada porque afuera estaba el carro de ella", contó don Andrés al medio local OTV Digital.
"Veníamos abriendo el negocio, íbamos a tomar café cuando vino un hombre... solo entró, pero no lo vimos”, declaró su amiga Gloria Villanueva.
Don Andrés contó que él estaba con su hija en Estados Unidos, ella se dedicaba a trabajar la tabla yeso. Eso consta en sus redes sociales donde ella subía su diario vivir desde Texas.
"Era una buena muchacha, no se metía con nadie", dijo entre lágrimas doña Hilda.
Doña Hilda no tiene ni idea del porqué de su crimen. "Debe hacerse una investigación porque esto no se puede quedar así".
Joselin era la segunda de cuatro hermanos. "Ella estaba casada, pero su pareja está en Estados Unidos", contó la acongojada madre.
Desde que llegó a Honduras, Joselin había tomado por costumbre llegar todos los días a visitar a sus padres.
"Era una cipota muy buena. Deben investigar. Distinto fuera que mi hija fuera mala, pero mi hija no. Todo el mundo la conocía acá", agregó.
En las redes sociales, los amigos de Joselin mostraron su consternación por la forma en que esta joven de 28 años perdió la vida.
"No lo puedo creer que Joselin haya perdido la vida, era una linda persona, la vi en estos días y nos dimos un fuerte abrazo", contó una amiga de ella.
"Mi señora hermosa Dios me le dará consuelo. Como madre me duele verla así", lamentó una vecina de doña Hilda.