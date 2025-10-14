  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

"La tenían vigilada": Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida

La mamá de Joselin Gavarrete no entiende nada de lo que pasa. "Mi hija era una buena muchacha", asegura. Tenía tres meses de haber regresado de Estados Unidos

La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
1 de 15

El crimen Joselin Gavarrete tiene consternada a su comunidad en Gracias, Lempira. Han sido sus padres los que han revelado datos de esta muerte violenta que ha consternado a familiares y amigos.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
2 de 15

Joselin Gavarrete fue deportada a Honduras hace tres meses; en Estados Unidos quedaron su esposo y su única hija.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
3 de 15

El lunes 13 de octubre, un día antes de su muerte, Joselin durmió en casa de sus padres, Andrés Gavarrete y Hilda López, sin imaginar que era una especie de despedida.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
4 de 15

Muy temprano en la mañana de este martes, Joselin salió de la casa de sus padres con rumbo a una pulpería de la familia en la comunidad de Villami en Gracias, Lempira.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
5 de 15

"No sé cuál sea la raíz, pero ya la tenían vigilada porque afuera estaba el carro de ella", contó don Andrés al medio local OTV Digital.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
6 de 15

"Veníamos abriendo el negocio, íbamos a tomar café cuando vino un hombre... solo entró, pero no lo vimos”, declaró su amiga Gloria Villanueva.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
7 de 15

Don Andrés contó que él estaba con su hija en Estados Unidos, ella se dedicaba a trabajar la tabla yeso. Eso consta en sus redes sociales donde ella subía su diario vivir desde Texas.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
8 de 15

"Era una buena muchacha, no se metía con nadie", dijo entre lágrimas doña Hilda.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
9 de 15

Doña Hilda no tiene ni idea del porqué de su crimen. "Debe hacerse una investigación porque esto no se puede quedar así".
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
10 de 15

Joselin era la segunda de cuatro hermanos. "Ella estaba casada, pero su pareja está en Estados Unidos", contó la acongojada madre.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
11 de 15

Desde que llegó a Honduras, Joselin había tomado por costumbre llegar todos los días a visitar a sus padres.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
12 de 15

"Era una cipota muy buena. Deben investigar. Distinto fuera que mi hija fuera mala, pero mi hija no. Todo el mundo la conocía acá", agregó.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
13 de 15

En las redes sociales, los amigos de Joselin mostraron su consternación por la forma en que esta joven de 28 años perdió la vida.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
14 de 15

"No lo puedo creer que Joselin haya perdido la vida, era una linda persona, la vi en estos días y nos dimos un fuerte abrazo", contó una amiga de ella.
La tenían vigilada: Padres de Joselin Gavarrete relatan sus últimos minutos de vida
15 de 15

"Mi señora hermosa Dios me le dará consuelo. Como madre me duele verla así", lamentó una vecina de doña Hilda.
Cargar más fotos