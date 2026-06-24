Dolor y lamento: así fue el velorio de Claudia Suyapa Garay, víctima del derrumbe en Loarque

El dolor que dejó la tragedia en Loarque se trasladó este miércoles a un cementerio de Tegucigalpa, donde familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Claudia Suyapa Garay, la primera víctima identificada tras el derrumbe que sepultó varias bodegas de una empresa en el anillo periférico.
Entre lágrimas, abrazos y muestras de solidaridad, los seres queridos de la mujer de 46 años acompañaron el velorio rodeado por la tristeza y la incredulidad ante la tragedia.
Claudia trabajaba en labores de limpieza dentro de las instalaciones afectadas. Como cada mañana, había llegado temprano para cumplir con su jornada laboral sin imaginar que sería sorprendida por el colapso del cerro que terminó destruyendo parte de la estructura.
El derrumbe ocurrió cuando una enorme masa de tierra y rocas cayó sobre las bodegas de la empresa ubicada en el sector de Loarque, provocando además un incendio que complicó las operaciones de rescate.
La magnitud de la emergencia obligó a los equipos del Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros organismos de socorro a trabajar durante horas para acceder a las zonas más afectadas.
Fue hasta la noche del martes cuando los rescatistas lograron recuperar el cuerpo de Claudia Garay, luego de intensas labores desarrolladas entre escombros, humo y estructuras colapsadas.
Mientras la familia de Claudia iniciaba su despedida, las autoridades continuaban con la búsqueda de las demás personas reportadas como desaparecidas tras la tragedia.
La mañana de este miércoles, los equipos de rescate confirmaron el hallazgo de una segunda víctima mortal. Se trataba de Félix Núñez, un contador que se encontraba realizando una auditoría dentro de las instalaciones al momento del derrumbe.
Su cuerpo fue localizado tras extensas jornadas de búsqueda que se prolongaron por más de 24 horas, en medio de condiciones consideradas de alto riesgo por los organismos de emergencia.
La historia de Núñez también ha conmovido a la población. Horas antes de ser encontrado, salió a la luz un video captado por cámaras de seguridad que registró sus últimos momentos antes de la tragedia.
En las imágenes se observa al contador ingresando a las oficinas y tomando asiento en su puesto de trabajo. Todo parecía transcurrir con normalidad mientras se preparaba para comenzar sus labores diarias.
Mientras una familia despide a Claudia Garay y otra llora la pérdida de Félix Núñez, las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda para localizar a Karen Giron, la persona que aún permanece desaparecida.