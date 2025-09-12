“Mi mami está en el cielo”: Relato del niño que fue salvado por su madre en accidente de rapidito

  1. Inicio
José Aguilar Euceda es el niño que sobrevivió gracias a su madre, Sujeyly, quien dio la vida por él, calcinada, en el incendio del rapidito accidentado en la colonia Lempira.

En exclusiva para LA PRENSA, Karen Euceda, madre de Sujeyly Rocío Euceda, relató las desgarradoras palabras de su nieto, sobreviviente del accidente, y cómo han sido los últimos días tras el trágico choque del bus rapidito en la colonia Lempira de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

 Foto: cortesía / LA PRENSA
Sujaily Rocío Euceda, conocida cariñosamente como “Chio”, fue una de las víctimas mortales del trágico accidente del bus rapidito que cayó a una hondonada y se incendió el pasado domingo.

 Foto: cortesía
La joven de 23 años, madre de cinco niños, viajaba hacia San Pedro Sula con su hijo de cinco años, a quien trasladaba de emergencia al hospital Leonardo Martínez para la operación de una hernia testicular.

 Foto: redes sociales
De acuerdo con las autoridades, la última acción de Rocío fue salvar la vida de su hijo. Testigos relataron que lo protegió hasta el último segundo, lo que permitió que sobreviviera al siniestro.

 Foto: LA PRENSA
"Mi hija era muy alegre, luchadora, cuidaba mucho a sus hijos, muy buena hija", relató con profundo dolor a LA PRENSA Karen Euceda, quien aún se está recuperando del impacto por la muerte de su hija Rocío.

 Foto: redes sociales
"El niño sí sabe que su mamá falleció. Ellos están bajo el cuidado de su papá y de la abuela paterna. Él dice: 'mi mamá está en el cielo'", agregó la consternada madre de Rocío.

 Foto: redes sociales
Asimismo, la madre de Rocío afirmó que busca asesoría legal y justicia por su hija. "No me gusta lo que estaba diciendo ese hombre (el presidente de la empresa de transporte Etica), y el ayudante no recuerda muy bien", agregó.

 Foto: redes sociales
Karen Euceda pidió ayuda para esclarecer la muerte de su hija y aseguró que "hasta el momento nadie le ha mostrado apoyo".
Eduard, quien era la pareja de Sujeyly, se encuentra profundamente devastado por la muerte del "amor de su vida".

 Foto: redes sociales
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados dentro del autobús por el Cuerpo de Bomberos.

 Foto: LA PRENSA
La segunda persona fallecida fue identificada como José Javier Mendoza Cortéz, de 20 años.

 Foto: LA PRENSA
El paradero de Diego Enamorado, el conductor del rapidito, sigue incierto tras cinco días de la tragedia.

Foto: LA PRENSA
Agentes policiales que llevan el caso confirmaron a LA PRENSA que los trabajos de investigación van avanzados, pero indicaron que el conductor no solo huyó de la escena el día del accidente, sino que también conducía la unidad de transporte de forma ilegal, ya que no tiene licencia de conducir.

 Foto: LA PRENSA
“Según el registro de emisión de licencias, el joven no había solicitado el permiso para conducir, lo que indica que manejaba de manera ilegal”, afirmó un agente policial.

 Foto: LA PRENSA
Los familiares, con profundo dolor, dieron el último adiós a Rocío y José. Para ellos, las inesperadas muertes fueron como “un balde de agua fría”.

 Foto: LA PRENSA
