Giro inesperado: el conductor Diego Enamorado se entrega, pero sale libre por esta razón

Diego Enamorado, el joven de 18 años que conducía el rapidito que cayó a una hondonada en la colonia Lempira del sector de Cofradía, se entregó a las autoridades policiales, pero no fue detenido.
Fuentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmaron este jueves a LA PRENSA que el joven se presentó de manera voluntaria, cuatro días después del accidente ocurrido el 7 de septiembre, en el que dos personas perdieron la vida.
Sin embargo, los agentes no pudieron arrestarlo debido a que el caso aún no cuenta con una orden de captura emitida por los juzgados competentes.
“La DPI está a la espera de que se emita la orden para proceder con la detención del conductor”, informó una fuente oficial a LA PRENSA.
El accidente se registró la mañana del domingo 7 de septiembre, cuando el rapidito de la empresa Etica se dirigía desde Cofradía hacia San Pedro Sula. Según testigos, el bus perdió el control y se cayó a una hondonada en la colonia Lempira, donde posteriormente se incendió.
Vecinos auxiliaron a los heridos y lograron rescatar a seis pasajeros con vida, entre ellos un niño de cinco años, hijo de una de las víctimas. Los lesionados fueron trasladados por particulares y ambulancias del 911 a diferentes centros asistenciales.
Lamentablemente, los cuerpos de Sujaily Rocío Enamorado Euceda, de 23 años, madre de cinco hijos, y José Javier Mendoza Cortez, de 20, fueron encontrados calcinados dentro de la unidad. Ambos eran originarios de Cofradía.
Las investigaciones preliminares señalan que el conductor huyó de la escena tras el accidente. Además, de acuerdo con el registro de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Diego Enamorado no posee licencia de conducir, por lo que operaba la unidad de transporte de manera ilegal.
“Según el registro de emisión de licencia, esta persona no ha solicitado su permiso de conducir, lo que indica que manejaba ilegalmente esta unidad”, explicó una fuente policial.
Por ahora, la DPI mantiene el caso bajo investigación y lo maneja como un “hecho accidental”. Se está a la espera del informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), que determinará si el exceso de velocidad fue la causa principal del siniestro.