Joven que se cayó de la rueda de Chicago ya fue operada; dueños de los juegos no le ayudaron

La joven madre Melissa Fúnez López fue operada en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, tras varios días de incertidumbre.
Lilian López, la madre de Melissa está feliz porque su hija fue intervenida el lunes 1 de septiembre, 16 días después de caerse de la rueda de Chicago en Santa Rosa de Copán.
Melissa había sido trasladada al Catarino, pero la hemorragia en un pulmón la había dejado en espera.
"Gracias a Dios la operaron, no he platicado con ella, está cansadita", dijo Lilian López, su madre.
La familia de Melissa confirmó que la operación de ella se dio gracias al esfuerzo de vecinos y familiaes que salieron en caravana a pedir ayuda en Intibucá.
"Esa gente de los juegos nos dio 30,000 lempiras para los gastos médicos y nos dijeron que nos iban a ayudar con la operación, pero eso nunca pasó", dijo una pariente de Melissa.
"La gente respondió, anduvimos por todos lados pidiendo, apoyaron con los botellones y en las cuentas de mi hermano", contó una de sus tías.
Nelsy Melissa Fúnez López, una joven madre de 22 años se accidentó el sábado 16 de agosto. Según relató una de sus amigas, un trabajador de los juegos quitó la seguridad y ella cayó desde muy alto
Los dueños de los juegos dicen que fue Melissa y su amiga la que quitaron la seguridad. Sin embargo, en entrevista exclusiva para Diario La Prensa, su acompañante dijo que las atracciones despidieron al jovencito que quitó la seguridad.
Las cuentas que se han habilitado por la familia 21-260-0031-370 en Banco de Occidente y 20001326867 en Banco Ficohsa. Ambas cuentas a nombre de José Evelio Fúnez, el papá de la afectada.