Noche de fiesta terminó en tragedia: sicarios asesinan a dos amigas en El Porvenir

Lo que comenzó como una reunión entre amigos terminó en tragedia la noche del martes en la comunidad de El Pino, municipio de El Porvenir, Atlántida, donde un ataque armado dejó dos mujeres muertas y tres hombres heridos.
Según información preliminar, cinco jóvenes departían en una vivienda de la colonia Montefresco cuando varios hombres armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los presentes.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Yaritza Leonela Murillo Gómez, de 20 años, y Katerin Tatiana Oliva Bardales, de 19, quienes fallecieron en la escena debido a la gravedad de las heridas.
De acuerdo con testigos, la reunión transcurría con normalidad cuando el sonido de los disparos interrumpió la música y la convivencia entre los asistentes.
Las primeras versiones indican que los atacantes llegaron a bordo de dos motocicletas y se dirigieron directamente hacia la vivienda donde se desarrollaba la reunión.
Tras cometer el ataque, los sujetos huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras vecinos alertaban a las autoridades y a los cuerpos de socorro.
En el hecho también resultaron heridos tres jóvenes, quienes fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales de La Ceiba para recibir atención médica.
Debido a la gravedad de sus lesiones, uno de los heridos tuvo que ser remitido posteriormente al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
La muerte de las dos jóvenes ha generado consternación entre familiares, amigos y habitantes de la comunidad, quienes aún intentan asimilar lo ocurrido.
Katerin Tatiana Oliva Bardales y Yaritza Leonela Murillo Gómez eran conocidas en la zona y sus fallecimientos han provocado numerosas muestras de pesar en redes sociales.