Nayeli es la joven futbolista que murió en un accidente vial; su moto quedó destruida

Fotos en vida de Yoselin Nayeli Mejía, la joven futbolista que perdió la vida este domingo 31 de agosto en Campamento, Olancho.
El accidente vial se registró en la cuesta de La Lima en Campamento en el lugar conocido como El Carrizal.
"Naye", como le decían sus amigos, era una reconocida futbolista en Campamento en donde ahora todos se encuentran incrédulos por su muerte.
El informe preliminar indica que Nayeli se transportaba en una motocicleta gris cuando un vehículo le quitó el derecho de vía.
El pickup Toyota Tacoma pegó de frente con la moto en que se transportaba Nayeli. Así quedó el vehículo.
La moto en que se trasladaba Nayeli quedó destruida, especialmente en su parte delantera.
Cuando los cuerpos de socorro llegaron al lugar, Nayeli ya no presentaba signos vitales.
"Jugó su último partido sin saberlo", escribió uno de sus amigos, que colgó varias fotos de Nayeli jugando fútbol.
"Que Dios bendiga a cada madre que está atravesando situaciones difíciles. Yo ya pasé por eso y sé que es algo que queda marcado en el corazón. Pido a Dios que les dé fuerza y fortaleza para seguir adelante. Hay que clamarle al Señor, pedirle que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque no es fácil lo que estamos viviendo", lamentó una madre.
"Que el Divino Creador del universo la tenga en su santa gloria. No la conocía, pero envío mi más sentido pésame a toda su familia", escribió otra vecina.