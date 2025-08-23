  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil

Melissa López está interna en el hospital Mario Catarino Rivas en donde se estima que se gastará medio millón de lempiras en varias operaciones. Acá lo último

Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
1 de 10

Nelsy Melissa Fúnez López es una madre soltera, de 22 años, que desde el sábado 16 de agosto se encuentra postrada en la cama de un hospital tras caerse de la rueda de Chicago en los juegos mecánicos de Santa Rosa de Copán.
Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
2 de 10

López sufrió varias lesiones, entre ellas una de columna, y necesita de medio millón de lempiras para poder realizárselas.
Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
3 de 10

Sus vecinos, familiares y amigos se han unido para poder recolectar el dinero. Las cuentas que se han habilitado por la familia 21-260-0031-370 en Banco de Occidente y 20001326867 en Banco Ficohsa. Ambas cuentas a nombre de José Evelio Fúnez.
Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
4 de 10

Esta madre de un niño de cuatro años, no ha podido operarse porque presenta sangrado en uno de sus pulmones, según confirmó su madre Lilian López.
Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
5 de 10

"Me dijeron que la van a operar cuando pare el sangrado", dijo Lilian López, quien acá aparece en un foto reciente con Melissa.
Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
6 de 10

Aunque en un principio, los dueños de los juegos no estaban apoyando a esta familia, doña Lilian confirmó que ya les donaron 30 mil lempiras.
Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
7 de 10

"Nos dijeron que eran para los gastos de hospital y que nos ayudarán con la operación", contó la madre de Melissa.
Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
8 de 10

Pese a la promesa de los dueños de los juegos, su familia no se confía y desde que se dio el accidente han estado pidiendo con botes en las calles de Santa Rosa de Copán.
Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
9 de 10

El sábado 16 de agosto, Melissa se encontraba con una amiga disfrutando de los juegos cuando, según relató a La Prensa su amiga, un empleado de los juegos quitó la seguridad y la joven cayó al suelo quedando gravemente herida.
Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil
10 de 10

Melissa trabaja en una tienda de ropa y es el sostén de su pequeño hijo de cuatro años.
Cargar más fotos