Joven que se cayó de rueda de Chicago sigue sin operarse; dueños de juegos donan L30 mil

Nelsy Melissa Fúnez López es una madre soltera, de 22 años, que desde el sábado 16 de agosto se encuentra postrada en la cama de un hospital tras caerse de la rueda de Chicago en los juegos mecánicos de Santa Rosa de Copán.
López sufrió varias lesiones, entre ellas una de columna, y necesita de medio millón de lempiras para poder realizárselas.
Sus vecinos, familiares y amigos se han unido para poder recolectar el dinero. Las cuentas que se han habilitado por la familia 21-260-0031-370 en Banco de Occidente y 20001326867 en Banco Ficohsa. Ambas cuentas a nombre de José Evelio Fúnez.
Esta madre de un niño de cuatro años, no ha podido operarse porque presenta sangrado en uno de sus pulmones, según confirmó su madre Lilian López.
"Me dijeron que la van a operar cuando pare el sangrado", dijo Lilian López, quien acá aparece en un foto reciente con Melissa.
Aunque en un principio, los dueños de los juegos no estaban apoyando a esta familia, doña Lilian confirmó que ya les donaron 30 mil lempiras.
"Nos dijeron que eran para los gastos de hospital y que nos ayudarán con la operación", contó la madre de Melissa.
Pese a la promesa de los dueños de los juegos, su familia no se confía y desde que se dio el accidente han estado pidiendo con botes en las calles de Santa Rosa de Copán.
El sábado 16 de agosto, Melissa se encontraba con una amiga disfrutando de los juegos cuando, según relató a La Prensa su amiga, un empleado de los juegos quitó la seguridad y la joven cayó al suelo quedando gravemente herida.
Melissa trabaja en una tienda de ropa y es el sostén de su pequeño hijo de cuatro años.