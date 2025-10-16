  1. Inicio
Rescatan a ingeniero y dos de sus colaboradores secuestrados con nueva modalidad delictiva

Los secuestradores exigían a sus familiares el pago de trescientos mil lempiras a cambio de su liberación.

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNA) logró rescatar este jueves a un ingeniero civil y dos de sus colaboradores que se encontraban secuestrados en una zona rural de la aldea El Guaybo, municipio de La Villa de San Francisco en Francisco Morazán.

 Foto: Cortesía
Las víctimas fueron encontrados ilesos y puestos bajo resguardo policial.

 Foto: Cortesía
Según el informe policial, los tres hombres fueron engañados por desconocidos que se hicieron pasar por clientes para contratarlos en una supuesta obra de construcción.

 Foto: Cortesía
Las víctimas se desplazaron al sitio a bordo de un camión Hyundai blanco, donde al llegar fueron amenazadas por teléfono y se les informó que se encontraban rodeadas por una estructura criminal.

 Foto: Cortesía
Los secuestradores exigieron a sus familiares el pago de L. 300,000.00 (trescientos mil lempiras) a cambio de su liberación.

 Foto: Cortesía
Tras recibir la denuncia, equipos especializados de la UNA implementaron técnicas de investigación e inteligencia, logrando ubicar la zona y liberar a los hombres sin que se produjera enfrentamiento.

 Foto: Cortesía
Las autoridades señalaron que este caso representa una nueva modalidad de secuestro virtual, en la que las víctimas son intimidadas desde la distancia, haciéndoles creer que están rodeadas por grupos armados, mientras los delincuentes presionan a sus familiares para obtener dinero.

 Foto: Cortesía
La Policía Nacional reiteró su llamado a la población a no acudir a citas laborales con desconocidos y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o secuestro virtual.
