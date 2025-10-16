Rescatan a ingeniero y dos de sus colaboradores secuestrados con nueva modalidad delictiva

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNA) logró rescatar este jueves a un ingeniero civil y dos de sus colaboradores que se encontraban secuestrados en una zona rural de la aldea El Guaybo, municipio de La Villa de San Francisco en Francisco Morazán.
Las víctimas fueron encontrados ilesos y puestos bajo resguardo policial.
Según el informe policial, los tres hombres fueron engañados por desconocidos que se hicieron pasar por clientes para contratarlos en una supuesta obra de construcción.
Las víctimas se desplazaron al sitio a bordo de un camión Hyundai blanco, donde al llegar fueron amenazadas por teléfono y se les informó que se encontraban rodeadas por una estructura criminal.
Los secuestradores exigieron a sus familiares el pago de L. 300,000.00 (trescientos mil lempiras) a cambio de su liberación.
Tras recibir la denuncia, equipos especializados de la UNA implementaron técnicas de investigación e inteligencia, logrando ubicar la zona y liberar a los hombres sin que se produjera enfrentamiento.
Las autoridades señalaron que este caso representa una nueva modalidad de secuestro virtual, en la que las víctimas son intimidadas desde la distancia, haciéndoles creer que están rodeadas por grupos armados, mientras los delincuentes presionan a sus familiares para obtener dinero.
La Policía Nacional reiteró su llamado a la población a no acudir a citas laborales con desconocidos y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o secuestro virtual.