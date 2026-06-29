Nuevo giro en el caso de la exfiscal Francia Medina a horas de su sentencia

Según las juezas, con la prueba aportada por la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública lograron demostrar que Medina utilizó —desde el 14 de marzo de 2019 al 11 de agosto de 2023— su cargo y el acceso a información reservada de causas cerradas o finalizadas para realizar 39 retiros de dinero en efectivo que se encontraban en custodia en el Banco Central de Honduras (BCH).