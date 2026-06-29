Nuevo giro en el caso de la exfiscal Francia Medina a horas de su sentencia

La lectura de sentencia contra Francia Sofía Medina, exfiscal del Ministerio Público declarada culpable por por delitos relacionados con lavado de activos y corrupción, fue suspendida nuevamente.
La exfiscal fue declarada culpable por 43 delitos, incluyendo lavado de activos, sustracción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 39 falsificaciones de documentos públicos, todos en concurso real.
Según las juezas, con la prueba aportada por la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública lograron demostrar que Medina utilizó —desde el 14 de marzo de 2019 al 11 de agosto de 2023— su cargo y el acceso a información reservada de causas cerradas o finalizadas para realizar 39 retiros de dinero en efectivo que se encontraban en custodia en el Banco Central de Honduras (BCH).
El monto total sustraído ascendió a 88.8 millones de lempiras, presentando solicitudes y documentación con “apariencia legítima” pero inexistente.
En al menos 19 de estas solicitudes, incluyó un visto bueno falso atribuido al coordinador de la fiscalía contra el crimen organizado.
Además, trató de realizar tres retiros adicionales que fueron denegados por inconsistencias en los documentos o porque el dinero ya había sido retirado o asegurado previamente.
En el expediente por la sustracción de evidencias de casos de lavado de activos, tráfico de drogas y extorsión también está acusado el novio de la exfiscal, Germán Silva, quien tiene orden de captura y según la acusación, invirtió parte del dinero en compras de carros importados de Estados Unidos.
Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, detalló que la Sala V del Tribunal de Sentencia suspendió la audiencia programada para el martes 30 de junio de lectura de sentencia contra Medina y remitió el expediente a la Sala de lo Constitucional.
Esto —explicó— después de que la defensa legal de Medina presentara un recurso de inconstitucionalidad. contra el Código Penal "Hasta que se resuelva por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional se dará a conocer la sentencia", amplió Barahona.
"Su apoderado ha encontrado una supuesta falencia", manifestó Barahona. El Poder Judicial