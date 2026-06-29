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Horóscopo de hoy, 29 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 04:51 -
  • Agencia EFE
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En general, hoy será un día para las sorpresas.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Mercurio te da facilidad en estos días a trámites legales, contratos, intercambios y, en general, comunicación fluida y fructífera con los demás. De ahí que si vives de los negocios tengas buena parte del terreno allanado para el éxito.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). La presencia de una persona especial en un momento determinado será esencial para sentir el apoyo necesario. Los problemas familiares que puedan surgir en el entorno del hogar serán pasajeros.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Determinadas personas influyen en tu vida más de lo que te gusta reconocer, y seguramente no tendría por qué ser así, de forma que deberás aclarar algunos puntos sobre este asunto si quieres enfocar tus preocupaciones de forma correcta.
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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las tentaciones de abandonar todo y comenzar una nueva vida te asaltarán hoy, tal vez con más fuerza que nunca. No te dejes arrastrar por los condicionantes actuales, porque serán fácilmente modificables, y verás que lo demás es pura ficción.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Hay un problema familiar que no acaba de solucionarse y que te mantiene preocupado. Tu entorno profesional te apoyará en su resolución, haciendo que dispongas del tiempo y la dedicación que se requiere. La persona amada estará a la altura.
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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La falta de diálogo con tu pareja puede provocar un distanciamiento justamente ahora que te apetecía divertirte. No te dejes llevar por la obcecación y busca vías de entendimiento, que serán bien recibidas.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Estás en muy buena racha en los asuntos financieros y has notado un aumento de los gastos habituales. Como buen propósito para este nuevo año, deberías empezar por recortar los caprichos y si tienes antojos caros, elimínalos.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Vivirás una etapa de expansión, de búsqueda y disfrute de lo mundano, relacionado con el amor, que irá muy bien a la potenciación de la vitalidad, incluida la necesidad de cuidarse bien y mostrarse de lo más atractivo ante los demás.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás máxima concentración para solucionar hoy tus asuntos, incluso cierto grado de aislamiento; podrían surgir contratiempos porque tus seres queridos no entienden muy bien tu incomunicación.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Llegan hoy buenas noticias de parte de tu pareja; la a nueva etapa que está viviendo en sus cosas más personales dará pie a una temporada de gran progreso en la cosas comunes de la relación, que podría encaminarse a algo definitivo.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La jornada se presenta propicia para los nativos de Acuario que tengan interés en encuentros con personas que hace tiempo no ven; pasarán ratos muy emocionantes y divertidos.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Este es el típico día en el que tienes que controlar mucho lo que dices y lo que haces, porque las personas de tu alrededor estarán especialmente vulnerables, y puedes causar daños y enfados que repercutirán en todos los ámbitos.

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