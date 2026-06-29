Horóscopo de hoy, 29 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

En general, hoy será un día para las sorpresas.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Mercurio te da facilidad en estos días a trámites legales, contratos, intercambios y, en general, comunicación fluida y fructífera con los demás. De ahí que si vives de los negocios tengas buena parte del terreno allanado para el éxito.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La presencia de una persona especial en un momento determinado será esencial para sentir el apoyo necesario. Los problemas familiares que puedan surgir en el entorno del hogar serán pasajeros.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Determinadas personas influyen en tu vida más de lo que te gusta reconocer, y seguramente no tendría por qué ser así, de forma que deberás aclarar algunos puntos sobre este asunto si quieres enfocar tus preocupaciones de forma correcta.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las tentaciones de abandonar todo y comenzar una nueva vida te asaltarán hoy, tal vez con más fuerza que nunca. No te dejes arrastrar por los condicionantes actuales, porque serán fácilmente modificables, y verás que lo demás es pura ficción.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hay un problema familiar que no acaba de solucionarse y que te mantiene preocupado. Tu entorno profesional te apoyará en su resolución, haciendo que dispongas del tiempo y la dedicación que se requiere. La persona amada estará a la altura.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La falta de diálogo con tu pareja puede provocar un distanciamiento justamente ahora que te apetecía divertirte. No te dejes llevar por la obcecación y busca vías de entendimiento, que serán bien recibidas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Estás en muy buena racha en los asuntos financieros y has notado un aumento de los gastos habituales. Como buen propósito para este nuevo año, deberías empezar por recortar los caprichos y si tienes antojos caros, elimínalos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Vivirás una etapa de expansión, de búsqueda y disfrute de lo mundano, relacionado con el amor, que irá muy bien a la potenciación de la vitalidad, incluida la necesidad de cuidarse bien y mostrarse de lo más atractivo ante los demás.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás máxima concentración para solucionar hoy tus asuntos, incluso cierto grado de aislamiento; podrían surgir contratiempos porque tus seres queridos no entienden muy bien tu incomunicación.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Llegan hoy buenas noticias de parte de tu pareja; la a nueva etapa que está viviendo en sus cosas más personales dará pie a una temporada de gran progreso en la cosas comunes de la relación, que podría encaminarse a algo definitivo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La jornada se presenta propicia para los nativos de Acuario que tengan interés en encuentros con personas que hace tiempo no ven; pasarán ratos muy emocionantes y divertidos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Este es el típico día en el que tienes que controlar mucho lo que dices y lo que haces, porque las personas de tu alrededor estarán especialmente vulnerables, y puedes causar daños y enfados que repercutirán en todos los ámbitos.