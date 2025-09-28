Identifican a policía muerto en emboscada en Colón

Las autoridades identificaron como Kenny Giovany Curry Ávila al policía que perdió la vida en la emboscada registrada en el municipio de Limón, departamento de Colón, zona norte de Honduras.
De acuerdo con el informe oficial, una patrulla de la Policía Nacional fue atacada a balazos por presuntos miembros de una estructura criminal dedicada al narcotráfico que opera en el sector.
En el violento ataque, el agente Curry Ávila falleció en el lugar, mientras que tres uniformados más resultaron heridos, entre ellos una mujer policía.
Los heridos fueron atendidos de inmediato por personal de la Dirección de Sanidad Policial (DSP) y trasladados a un centro hospitalario de la zona, donde reciben atención médica.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, lamentó profundamente la muerte del agente y se pronunció a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).
“Limón, Colón: una patrulla de nuestra Policía fue emboscada por miembros de una estructura criminal dedicada al narcotráfico en la zona. En el vil atentado falleció uno de nuestros compañeros y tres más resultaron heridos, entre ellos una fémina. Ya la DSP los atiende y traslada a un centro hospitalario. Hemos ordenado intervenir el sector a través de nuestras direcciones especializadas hasta lograr su captura. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero. Los responsables serán capturados”, escribió Sánchez.
El ataque ha generado indignación y pesar dentro de la institución policial, que se declaró de luto por la muerte de Ávila.
La Policía Nacional detalló que desplegaron operativos especiales en la zona de Limón con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del atentado.
La emboscada ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico en la región de Colón, considerada una de las zonas más conflictivas del país.
La muerte del agente Kenny Ávila en Colón se suma a la reciente pérdida de un policía en San Pedro Sula, quien falleció heroicamente al rescatar a un niño de morir ahogado. Ambos casos reflejan los riesgos que enfrentan los miembros de la institución en el cumplimiento de su deber.