Hallan caletas de droga dentro de tanques de combustible de dos cabezales en SPS

Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) descubrieron este viernes un taller de reparación de vehículos de carga pesada donde, según las investigaciones, se modificaban cabezales para ocultar droga en compartimientos secretos.
El operativo se desarrolló en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), como parte de los esfuerzos para desmantelar redes dedicadas al transporte de sustancias ilícitas en el territorio nacional.
Durante la inspección, los equipos antidrogas localizaron ocho paquetes de supuesta cocaína escondidos dentro de caletas fabricadas en los tanques de combustible de dos cabezales.
Los paquetes fueron embalados y enviados al laboratorio de criminalística para su respectivo análisis.
De acuerdo con el informe preliminar, el taller se dedicaba a la instalación de compartimientos metálicos falsos, conocidos como caletas, con el objetivo de burlar los controles policiales y trasladar droga hacia diferentes puntos del país e incluso al extranjero.
El establecimiento inspeccionado está ubicado en la zona norte de San Pedro Sula, y era frecuentado por varios conductores de transporte pesado.
Las autoridades no descartan que más vehículos hayan sido modificados en el lugar para fines ilícitos.
Una fuente policial explicó que la investigación se originó tras recibir información confidencial sobre movimientos sospechosos dentro del taller, lo que llevó a montar un operativo de vigilancia y posterior allanamiento con orden judicial.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ninguna detenciòn de personas implicadas en el caso.
Los agentes mantienen asegurado el taller mientras continúan las inspecciones en el resto de vehículos y estructuras del lugar, pues se presume que podrían existir más caletas ocultas o indicios relacionados con el tráfico de drogas.