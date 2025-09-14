  1. Inicio
Desgarradores mensajes en funeral de quinceañera que murió tras accidente en Olancho

Familiares de Ledis Esmeralda Martínez García han publicado fotos inéditas de la jovencita acompañados con desgarradores mensajes.

Desgarradores mensajes en funeral de quinceañera que murió tras accidente en Olancho
Familiares de Ledis Esmeralda Martínez García se encuentran devastados tras la irreparable pérdida de la jovencita que murió tras brutal accidente en Olancho, zona oriental de Honduras.
Familiares de la hoy occisa han publicado fotos inéditas de la jovencita acompañados con desgarradores mensajes.
Ledis Esmeralda Martínez García, de 15 años de edad, falleció luego de varios días de luchar por su vida en un hospital.
La menor sufrió graves heridas en un accidente ocurrido el pasado 7 de septiembre, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de la zona.
Incluso, familiares ante la desesperación por su estado de salud, apelaron a la solidaridad de los hondureños para recaudar fondos que permitieran costear los tratamientos médicos, lamentablemente falleció el sábado 13 de septiembre.
Familiares han dedicado emotivos mensajes: "No sabes el dolor semejante que me has dejado princesa, Dios te cuide así como lo hicimos tu familia".

En redes sociales, la familia también dedicaron videos con fotografías del emotivo quince años que vivio en el en el Parque Cerro Juana Laínez en Tegucigalpa.
Amigos cercanos a la jovencita también se han mostrado consternados en sus redes sociales tan irreparable pérdida de la jovencita y que la recordarán siempre por su entusiasmo y simpatía.
La historia de la joven ha generado gran conmoción en Olancho y más allá, dejando un recordatorio sobre la fragilidad de la vida.
Otrso recuerdos compartidos por familiares de Ledis Esmeralda Martínez García.
