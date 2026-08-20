Capturan a supuesto pandillero y decomisan armamento en Montebello, Chamelecón

Un supuesto integrante de la pandilla 18 fue capturado este jueves durante una serie de allanamientos ejecutados por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la colonia Montebello, sector Chamelecón, zona norte de Honduras.
De manera preliminar, las autoridades informaron que durante las operaciones fue detenido un hombre señalado como presunto miembro de la pandilla 18, mientras que en los inmuebles inspeccionados se habría localizado una cantidad considerable de armamento.
Los allanamientos forman parte de las acciones de seguridad que la PMOP desarrolla en sectores considerados de riesgo, con el objetivo de ubicar a integrantes de estructuras criminales y decomisar armas utilizadas para cometer hechos delictivos.
El operativo provocó una fuerte movilización de elementos militares en la colonia Montebello y sus alrededores, donde previamente se había reportado un enfrentamiento armado entre presuntos pandilleros y agentes de seguridad.
Durante las acciones también se desplegaron unidades para mantener bajo control el sector y evitar que otros integrantes de la estructura criminal escaparan de la zona.
De manera preliminar también se informó sobre posibles personas heridas durante el enfrentamiento y la movilización de una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 para atender cualquier emergencia.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado oficialmente la cantidad ni el tipo de armas decomisadas, por lo que se espera que en las próximas horas amplíen la información sobre los resultados del operativo.
Asimismo, se investiga si el detenido tendría relación con otros hechos delictivos registrados en el sector de Chamelecón.
La PMOP mantiene asegurado el sector mientras continúan las diligencias para determinar si existen más personas vinculadas con la estructura criminal y si el armamento decomisado habría sido utilizado en otros hechos delictivos.
El detenido y las evidencias encontradas serán puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad del sospechoso conforme a ley.