Caen "El Muco", "El Primo" y "El Mapache" en enfrentamiento policial en Lempira

Un enfrentamiento a balazos entre agentes de seguridad y presuntos integrantes de una estructura dedicada al sicariato y al tráfico de drogas dejó a un sospechoso herido y a otros tres capturados en el municipio de Gracias, Lempira.
El operativo fue ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de elementos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) de la UDEP-13 y comandos del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET).
De acuerdo con el reporte policial, los agentes realizaban labores de seguimiento y vigilancia en la calle principal que conduce hacia la aldea Villamil cuando ubicaron a los sospechosos.
Al percatarse de la presencia de los uniformados, los presuntos delincuentes habrían comenzado a disparar contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos en plena operación.
Durante la refriega, uno de los sospechosos resultó herido por arma de fuego. El hombre fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Juan Manuel Gálvez, donde, según el informe, se encontraba fuera de peligro.
Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Castro Pineda, alias “El Muco”; David Miranda Moreno, conocido como “El Primo”, y José Julio Alvarado Castro, alias “El Mapache”.
Según los antecedentes proporcionados por la Policía, Alvarado Castro había sido detenido anteriormente por una orden relacionada con un caso de maltrato familiar, registrado el 18 de abril de 2025.
Las autoridades vinculan a los tres hombres con una estructura denominada “Los Alvarado Calderón”, a la que atribuyen actividades relacionadas con sicariato, tráfico de drogas y robo de vehículos en el departamento de Lempira.
Durante las diligencias realizadas en la zona, los agentes decomisaron una camioneta Ford Escape de color blanco y tres teléfonos celulares, además de una pistola calibre 9 milímetros con un cargador que contenía 10 cartuchos.
También fueron encontrados 17 cartuchos calibre 5.56 milímetros, considerados de uso prohibido, así como 36 envoltorios transparentes con polvo blanco, supuesta cocaína.
En la escena, los agentes localizaron además dos fusiles de color café, sin marca ni serie visibles, tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros y una bolsa plástica negra. Asimismo, se decomisaron 68 envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana, y otros 18 envoltorios con polvo blanco, presunta cocaína.