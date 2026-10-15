Armas, radios y dinero de extorsión: lo que decomisaron a alias “Casper” en SPS

El informe policial también registra una detención el 10 de abril de 2021 por atentado, uso de indumentaria policial y portación ilegal de armas. En esa fecha, las autoridades lo señalaron como supuesto cabecilla de la banda “El Comandante” y lo vincularon con una masacre ocurrida el 9 de abril de 2021 en la colonia San Francisco, en San Pedro Sula.