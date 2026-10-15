Armas, radios y dinero de extorsión: lo que decomisaron a alias “Casper” en SPS

Dos presuntos integrantes de la banda delictiva “El Mudo” fueron capturados por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia Monte Fresco, en San Pedro Sula, Cortés, cuando, según las autoridades, tenían en su poder armas de fuego, radios de comunicación y dinero procedente del cobro de extorsiones.
Uno de los detenidos es José Mauricio Interiano Perdomo, de 35 años, conocido con el alias de “Casper”, quien, de acuerdo con el reporte policial, registra múltiples detenciones anteriores por distintos delitos y ha sido vinculado a estructuras criminales que operan en la zona norte de Honduras.
El segundo arrestado fue identificado como Grabiel Edgardo Escobar Paz, de 22 años, alias “Yan”, originario del departamento de Santa Bárbara. Ambos son señalados por su presunta participación en actividades de extorsión y por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
La operación se desarrolló mediante labores de seguimiento e inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos en la colonia Monte Fresco. Los funcionarios policiales ejecutaron el procedimiento y los capturaron en flagrancia, según el informe oficial.
Durante la intervención, los agentes decomisaron dos pistolas con sus respectivos cargadores y municiones, además de dos radios portátiles de comunicación, conocidos como walkie-talkies, que presuntamente utilizaban para mantenerse comunicados.
A los sospechosos también les encontraron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo que, según la Policía, sería producto del pago de extorsiones. Las autoridades no detallaron la cantidad de dinero incautada ni precisaron cuántas personas habrían sido afectadas por este cobro ilegal.
Otro de los decomisos fue una camioneta gris que circulaba sin placas. De acuerdo con la versión policial, el vehículo era utilizado por los presuntos integrantes de la estructura para movilizarse y cometer asaltos y robos en distintos sectores de San Pedro Sula.
El historial de “Casper” figura entre los elementos destacados por las autoridades. Según el reporte, el hombre ha sido detenido en siete ocasiones anteriores por diferentes hechos delictivos, aunque estas detenciones no constituyen por sí mismas una prueba de culpabilidad en los casos que se le atribuyen.
Entre los antecedentes consignados aparece una detención en 2016 por los delitos de violación, robo y actos de lujuria. Posteriormente, el 8 de marzo de 2019 fue arrestado por allanamiento de morada y tentativa de robo, mientras que el 20 de octubre de ese mismo año volvió a ser detenido por robo.
El informe policial también registra una detención el 10 de abril de 2021 por atentado, uso de indumentaria policial y portación ilegal de armas. En esa fecha, las autoridades lo señalaron como supuesto cabecilla de la banda “El Comandante” y lo vincularon con una masacre ocurrida el 9 de abril de 2021 en la colonia San Francisco, en San Pedro Sula.
La Policía no precisó en el reporte los detalles de la situación judicial de “Casper” en esos expedientes ni aclaró si existe una resolución judicial que lo vincule de manera definitiva con la masacre mencionada. Por ello, esos señalamientos deben distinguirse de una condena firme.
Tras el operativo, los dos detenidos fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público para que se continúe con el procedimiento legal correspondiente por los delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. Será la autoridad competente la que determine las responsabilidades penales conforme avance el proceso.