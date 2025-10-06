“Te cuidaré toda la vida”: las desgarradoras palabras de Joshua a su novia antes del accidente en El Paraíso

La madrugada del 5 de octubre quedará marcada como una de las más tristes para las familias de cuatro víctimas que perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito en la carretera CA-6, a la altura del desvío hacia Yuscarán, en el departamento de El Paraíso.
Según el reporte preliminar, el accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando un vehículo tipo turismo, color azul, colisionó de frente contra una camioneta roja, dejando una escena devastadora sobre el pavimento.
Entre las víctimas que viajaban en el turismo azul se encontraba el conductor Joshua Miguel Rodríguez Elvir, un joven de 20 años, junto a sus primos Emmanuel Banegas Padilla y Daniela Banegas Padilla, ambos fallecidos en el impacto. Otros dos amigos que los acompañaban sobrevivieron y permanecen ingresados en un centro asistencial.
En la camioneta roja también perdió la vida el pequeño Fabián Alejandro Cedillo, de tan solo tres años de edad. Su madre resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un hospital en Tegucigalpa.
Agentes de tránsito y cuerpos de socorro acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y determinar las causas del trágico accidente que enlutó a varias familias del oriente del país.
Daniela Ruiz, novia de Joshua, compartió en una entrevista exclusiva con LA PRENSA el profundo amor y la estrecha unión que mantenía con él desde 2023.
“Éramos tan inseparables, todo nuestro tiempo era pasarlo juntos. Era tan especial y cariñoso, me mostraba tanto su amor... solo tengo que decir que fue lo mejor que tuve en mi vida", expresó Daniela con profundo dolor.
"Nunca me dejó sola, siempre me cuidó y siempre me decía: ‘Estando conmigo nunca te va a pasar nada, porque mi deber será cuidarte toda mi vida’”, agregó Daniela.
Joshua, originario de Ojo de Agua, Yuscarán, era el menor de nueve hermanos. Se dedicaba a realizar viajes y fletes en su localidad.
Según su novia, Joshua soñaba con ser un profesional exitoso y era apasionado por las motocicletas.
El trágico accidente acabó con la vida de tres jóvenes y un menor de edad. Sus familiares lamentan lo ocurrido la madrugada del domingo 5 de octubre.