“Te cuidaré toda la vida”: las desgarradoras palabras de Joshua a su novia antes del accidente en El Paraíso

Daniela Ruiz contó a LA PRENSA detalles sobre Joshua Rodríguez, el dueño del turismo azul involucrado en el trágico accidente en El Paraíso, donde también murieron otros dos jóvenes y un menor.

  • 06 de octubre de 2025 a las 12:56 -
  • Aneth Flores
La madrugada del 5 de octubre quedará marcada como una de las más tristes para las familias de cuatro víctimas que perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito en la carretera CA-6, a la altura del desvío hacia Yuscarán, en el departamento de El Paraíso.

 Foto: cortesía
Según el reporte preliminar, el accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando un vehículo tipo turismo, color azul, colisionó de frente contra una camioneta roja, dejando una escena devastadora sobre el pavimento.

 Foto: redes sociales
Entre las víctimas que viajaban en el turismo azul se encontraba el conductor Joshua Miguel Rodríguez Elvir, un joven de 20 años, junto a sus primos Emmanuel Banegas Padilla y Daniela Banegas Padilla, ambos fallecidos en el impacto. Otros dos amigos que los acompañaban sobrevivieron y permanecen ingresados en un centro asistencial.

 Foto: redes sociales
En la camioneta roja también perdió la vida el pequeño Fabián Alejandro Cedillo, de tan solo tres años de edad. Su madre resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia a un hospital en Tegucigalpa.

 Foto: redes sociales
Agentes de tránsito y cuerpos de socorro acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y determinar las causas del trágico accidente que enlutó a varias familias del oriente del país.
Daniela Ruiz, novia de Joshua, compartió en una entrevista exclusiva con LA PRENSA el profundo amor y la estrecha unión que mantenía con él desde 2023.

 Foto: cortesía
“Éramos tan inseparables, todo nuestro tiempo era pasarlo juntos. Era tan especial y cariñoso, me mostraba tanto su amor... solo tengo que decir que fue lo mejor que tuve en mi vida", expresó Daniela con profundo dolor.

 Foto: cortesía
"Nunca me dejó sola, siempre me cuidó y siempre me decía: ‘Estando conmigo nunca te va a pasar nada, porque mi deber será cuidarte toda mi vida’”, agregó Daniela.

 Foto: cortesía
Joshua, originario de Ojo de Agua, Yuscarán, era el menor de nueve hermanos. Se dedicaba a realizar viajes y fletes en su localidad.
Según su novia, Joshua soñaba con ser un profesional exitoso y era apasionado por las motocicletas.
El trágico accidente acabó con la vida de tres jóvenes y un menor de edad. Sus familiares lamentan lo ocurrido la madrugada del domingo 5 de octubre.

 Foto: cortesía
